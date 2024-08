Fãs de Taylor Swift banidos de Tay-Gating fora de Wembley, em Londres

Taylor Swift Os fãs terão que repensar seus planos se planejam se reunir do lado de fora do Estádio de Wembley, em Londres, para seus próximos shows – porque as autoridades não estão se arriscando.

E se você está sonhando com uma festa do pijama do Swiftie – esqueça! O estádio fica em uma zona residencial, então montar acampamento durante a noite pode irritar os moradores locais e fazer com que você seja expulso.