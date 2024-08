Fãs de Taylor Swift são atingidos por mudanças de assento de última hora para shows em Londres

Alguns dos Taylor Swift Os torcedores do ‘s em Londres foram expulsos de seus assentos no Estádio de Wembley… levantando questões na sequência da conspiração terrorista frustrada em Viena.

O show está planejado há meses. As 500 mil pessoas que assistirão aos cinco concertos que começam na próxima quinta-feira consideraram que os seus lugares estavam garantidos. Mas vários torcedores foram notificados de que não conseguirão os assentos que pensavam que conseguiriam… mas, em vez disso, serão transferidos para outras áreas do estádio.

Bem, entramos em contato com o Estádio de Wembley para esclarecimentos… e eles dizem que não tem nada a ver com o complô de Viena ou com questões de segurança. Em vez disso, eles dizem que tem a ver com a linha de visão – os fãs obstruíram a visão dos assentos que compraram originalmente.