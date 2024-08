Fãs dos Cowboys se divertem destruindo a terrível interceptação de Trey Lance no treino

Os fãs da NFL estão tendo um dia de campo zombando do quarterback do Dallas Cowboys, Trey Lance, depois que um vídeo dele fazendo uma interceptação vergonhosa durante o treino apareceu. O clipe, compartilhado por Bobby Belt do 105.3 The Fan no X/Twitter, mostra o passe de Lance sendo facilmente escolhido por Markquese Bellprovocando uma enxurrada de reações hilárias nas redes sociais.

Lançaque foi adquirido pelos Cowboys por meio de uma troca com o San Francisco 49ers no ano passado, está entrando em sua segunda temporada em Dallas. No entanto, ele ainda não viu nenhum tempo de jogo atrás do titular Dak Prescott e do reserva Corrida de Cooper. A interceptação desastrosa no treino só aumentou o ceticismo crescente em torno das habilidades do jovem quarterback.

Como disse um fã, a peça “quase parecia que Trey Lance estava jogando para [Bell] de propósitoe.” Outro brincou, “Trey Lance é o novo Nathan Peterman“, referindo-se ao infame quarterback do Buffalo Bills, conhecido por seus turnovers.

As dificuldades de Trey Lance continuam em Dallas

Os 49ers tinham grandes esperanças em Lance quando negociaram para selecioná-lo com a terceira escolha geral no Draft da NFL de 2021. Depois de uma promissora temporada de 2020 em Estado de Dakota do Nortea equipe imaginou que ele eventualmente substituiria Jimmy Garoppolo como QB titular. No entanto, a gestão de Lance em São Francisco foi marcada por lesões, já que ele sofreu uma lesão no tornozelo que o encerrou na Semana 2 da temporada de 2022.

Enquanto isso, o substituto de Garoppolo, Brock Purdysurgiu como uma estrela surpresa, liderando os 49ers para o jogo do campeonato da NFC. Quanto a Lance, ele agora se encontra firmemente atrás de Prescott e Rush na tabela de profundidade dos Cowboys, e o último contratempo de treino só alimentou a narrativa de que ele pode não ser talhado para a NFL.

Está muito longe do entusiasmo que cercou a chegada de Lance à liga, mas como um fã disse apropriadamente: “Trey Lance está realmente dificultando ser um fã de Trey Lance.” Com a temporada regular se aproximando, o jovem quarterback precisará mudar as coisas rapidamente se quiser silenciar seus críticos e provar que seu lugar é na NFL.