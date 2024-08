Fãs dos Dodgers fazem fila oito horas antes para o sorteio de Shohei Ohtani Bobblehead

O primeiro arremesso em Los Angeles não está programado para acontecer antes das 19h10, horário do Pacífico… mas de acordo com vários repórteres que já estão em Chavez Ravine, uma fila enorme para entrar já se formou e começou bem antes das 11h.

É claro que, embora os fiéis dos Dodgers não se importassem de estar sentados a tempo de acompanhar o início do tilt vs. os Orioles – eles estão todos claramente lá para garantir que colocarão as mãos em alguns cobiçados bobbleheads Ohtani, que serão entregues aos primeiros 40.000 que aparecerem na porta.

Lembrar, de volta em maioos Dodgers lançaram uma estatueta de Ohtani que causou frenesi no estádio. O tráfego para chegar ao jogo estava muito mais caótico do que o normal – e algumas pessoas gastavam centenas para comprar as estatuetas no mercado secundário e milhares para comprar as versões de edição limitada.