Fãs fazem fila no Dodger Stadium para o boneco de Ohtani e Decoy

LOS ANGELES — O primeiro pitch viral entre Shohei Ohtani e seu agora famoso cachorro, Decoy, não aconteceu por acaso. Deu trabalho.

Ohtani passou as últimas três semanas treinando seu Dutch Kooikerhondje para esperar no topo do monte do arremessador até que ele se agachasse atrás do home plate, então pegar a bola de beisebol com a boca e correr em direção a ele com ela sob comando, em um ponto até mesmo fazendo um teste no Dodger Stadium. Era o que Ohtani considerava “um exercício divertido”.

Então ele viu Decoy executar isso perfeitamente antes do jogo de quarta-feira, culminando com um high-five. Foi o destaque de um jogo que viu Ohtani fazer um home run e roubar duas bases na vitória dos Dodgers por 6-4 sobre o Baltimore Orioles diante de uma multidão lotada de 53.290 pessoas, a grande maioria das quais chegou extremamente cedo para pegar um boneco Ohtani-Decoy.

“É uma noite realmente especial”, Ohtani disse por meio de seu intérprete, referindo-se à teatralidade de Decoy. “Espero comprar algum lanche especial para ele.”

Os Dodgers anunciaram que os primeiros 40.000 fãs — para um estádio que acomodou mais de 54.000 neste ano — receberiam um bobblehead de Ohtani segurando Decoy, que construiu um culto de seguidores nos últimos nove meses. Aproximadamente 2.000 desses bobbleheads seriam de ouro, aumentando a demanda — sem mencionar o valor — ainda mais.

Os fãs responderam na mesma moeda. Eles se alinharam do lado de fora do estádio pelo menos às 9h da quarta-feira, 10 horas antes do primeiro arremesso. Às 2h30, a fila havia se tornado tão longa, a demanda para entrar tão alta, que os portões do estacionamento foram praticamente forçados a abrir duas horas antes do que normalmente fariam para um primeiro arremesso às 7h10.

Uma hora depois, dezenas de milhares deles esperavam do lado de fora dos portões de entrada. Eles foram autorizados a entrar às 4:30, 40 minutos antes do normal, e tiveram a rara oportunidade de assistir Ohtani fazer uma sessão de bullpen, amontoando-se nas bordas das arquibancadas do campo esquerdo.

“Fiquei surpreso quando vim ao parque com minha família”, disse Ohtani. “Eu não estava realmente ciente dessa situação; pensei que havia algum outro evento especial acontecendo.”

Ohtani foi recebido com uma ovação estrondosa quando abriu o fundo do primeiro inning, então acertou seu 42º home run apesar de estar bem na frente de um slider de Corbin Burnes. Ele adicionou um single no terceiro e roubou a terceira base para seu 41º roubo. Ele chegou mais uma vez em uma escolha do defensor no quinto e pegou a base roubada nº 42, colocando-se de volta no ritmo para se tornar o primeiro jogador 50-50 na história do beisebol.

Não foi o suficiente para ofuscar Decoy.

“Ouvi dizer que Decoy ia lançar o primeiro arremesso, e estou impressionado que aquele cachorro já estivesse tão treinado”, disse o gerente do Dodgers, Dave Roberts. “Acho que se for o cachorro de Shohei, nada deveria ser surpreendente.”

Decoy alcançou fama internacional pela primeira vez em novembro passado, quando Ohtani o revelou ao mundo durante o anúncio do MVP na MLB Network. A mídia no Japão passou o mês seguinte especulando sobre seu nome até que Ohtani o revelou em sua entrevista coletiva de abertura no Dodger Stadium em dezembro. Desde então, ele encomendou um passaporte falso para Decoy, usou uma imagem dele dentro de seu terno no evento do tapete vermelho do All-Star Game e adornou suas chuteiras com a imagem de Decoy durante o Players’ Weekend.

Na quarta-feira, Ohtani compartilhou com ele um dos jogos mais memoráveis ​​de sua carreira na liga principal.

“No geral”, disse Ohtani, “foi uma noite muito boa”.