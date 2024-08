Fatman Scoop recebe RCP após desmaiar no palco, de acordo com testemunhas oculares

Cena assustadora no Colher Fatman show… depois que ele desmaiou no palco e recebeu RCP de acordo com testemunhas oculares… e o TMZ tem tudo em vídeo.

O lendário hip hop hype man estava se apresentando na sexta-feira no Town Center Park em Hamden, CT, quando pareceu sofrer uma emergência médica.



As pessoas que estavam lá dizem que Fatman Scoop desmaiou e desmaiou… com pessoas correndo para administrar a RCP. As autoridades nos disseram que foram enviados para uma emergência médica às 20h33.

O vídeo mostra a equipe médica realizando compressões torácicas em alguém atrás da cabine do DJ… pessoas na multidão dizem que é Fatman Scoop.

A música para de repente e um silêncio cai sobre a multidão… e você ouve murmúrios sobre Fatman Scoop fazendo RCP.

A pessoa que gravou este vídeo diz que viu Fatman Scoop cair… e ele foi finalmente retirado em uma maca.

Não está claro o que pode ter causado tudo isso… mas espero que Fatman supere.

Fatman Scoop trabalhou com vários grandes nomes do hip hop ao longo dos anos… colaborando com nomes como Missy Elliott, Mariah Carey dar Jermaine Dupri … só para citar alguns.

Entramos em contato com o acampamento de Fatman Scoop… até agora nenhuma resposta.