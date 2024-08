FBI divulga fotos da arma de fogo de Thomas Matthew Crooks e IEDs no porta-malas

Duas bombas caseiras podem ser vistas em uma foto do porta-malas do carro de Crooks… uma em uma caixa de munição verde com um fio colado e a outra em uma caixa preta. O receptor de detonação remota foi desligado para ambos, de acordo com o FBI.

O FBI disse que encontrou a mochila no local do comício em Butler, PA… com o rifle quebrado – provavelmente para facilitar o transporte. Uma olhada mais de perto na foto revela um pedaço de 3 polegadas faltando na coronha da arma – provavelmente da bala de um atirador do Serviço Secreto, como Crooks, de 20 anos, estava morto com um tiro na cabeça no telhado.