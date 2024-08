Femke Bol, da Holanda, persegue os EUA em revezamento misto e conquista o ouro

SAINT-DENIS, França — Esqueça o revezamento misto. Este era um show de uma mulher só.

Quando a velocista holandesa Femke Bol entrou na curva final do revezamento misto 4×400 metros na quarta posição sob uma chuva torrencial, uma medalha — e muito menos uma vitória — parecia uma proposta difícil para sua equipe vestida de laranja.

Foi então que Bol acelerou para outra marcha e começou a alcançar as três mulheres à sua frente.

“Eu continuo dizendo às pessoas que são apenas duas palavras. É ‘Femke Bol’. Ela é simplesmente especial”, disse o holandês Eugene Omalla. “Ela é um talento único na vida.”

Bol, cuja melhor corrida é os 400 metros com barreiras, correu a volta principal em 47,93 segundos, e a equipe holandesa composta por Omalla, Lieke Klaver, Isaya Klein Ikkink e Bol venceu a corrida nas Olimpíadas de Paris no sábado em 3 minutos e 7,43 segundos — 0,31 à frente dos Estados Unidos.

Femke Bol, da Holanda, perseguiu a americana Kaylyn Brown na volta final do revezamento misto 4×400 metros, terminando 0,31 segundos à frente para ganhar o ouro. EPA/FRANCK ROBICHON

Bol fez uma façanha semelhante no ano passado no campeonato mundial no 4×400 feminino, recuperando-se de uma boa desvantagem no final para ganhar uma medalha de ouro. Isso aconteceu depois que ela tropeçou e caiu na reta final do revezamento misto, onde estava recuperando terreno na prova dos EUA.

“Só continue. Continue”, disse Bol sobre sua mentalidade. “Canalizei minha raiva de Budapeste e vi meus companheiros de equipe já torcendo por mim voltando.”

Os americanos colocaram em campo no sábado a mesma equipe que fizeram no dia anterior, quando estabeleceram o recorde mundial em 3:07.41.

Os americanos estavam empatados na liderança com a Bélgica quando Bryce Deadmon passou a vez para Kaylyn Brown para a volta de âncora. Mas Brown não conseguiu segurar Bol, que tem o sexto tempo mais rápido do mundo este ano nos 400 metros rasos.

Um por um, Bol ultrapassou os corredores belgas, britânicos e americanos que estavam à sua frente.

“Não importa se alguém está na minha frente ou atrás de mim, não sinto ninguém”, disse Brown. “Eu apenas continuo empurrando.”

Bol ultrapassou Brown faltando cerca de 10 metros para o fim.

Quando terminou, Bol cobriu a boca em descrença, e seus companheiros de equipe balançaram a cabeça em espanto.

“Eu simplesmente fui lá”, disse Bol. “Nós só queríamos uma medalha dessa vez. Não queríamos um tempo. … Nós só queríamos uma medalha. E, bem, nós ganhamos ouro, então somos campeões olímpicos. É absolutamente louco para um país pequeno como nós.”

Bol estará de volta à pista no domingo para a rodada de abertura dos 400 metros com barreiras femininos, um evento em que ela deve desafiar a recordista mundial Sydney McLaughlin-Levrone. Bol ganhou o bronze nos 400 metros com barreiras em Tóquio, mas este foi o primeiro ouro olímpico de sua carreira.