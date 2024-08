Fernando Tatis, do Padres, ‘definitivamente jogará’ no próximo mês

SAN DIEGO — O defensor direito Fernando Tatis Jr., estrela do San Diego Padres, fez treino de rebatidas em campo na sexta-feira e disse que espera retornar em setembro após uma reação de estresse no fêmur direito que o deixou afastado por dois meses.

“Foi muito bom estar lá fora com os meninos, acelerando. A cada dia um passo mais perto”, disse Tatis antes do Padres jogar contra o New York Mets no segundo jogo de uma série de quatro jogos entre times na disputa dos playoffs.

Tatis não joga desde 21 de junho. Ele foi colocado na lista de lesionados em 24 de junho, retroativo a 22 de junho.

O técnico Mike Shildt disse na quinta-feira que havia um “cronograma mais flexível” para o retorno de Tatis.

“Eu realmente não tenho datas específicas”, disse Tatis. “Eu sinto que é mais uma conversa entre a equipe de treinamento, o gerente e eu e AJ [Preller, the general manager]. Mas definitivamente vou jogar beisebol no mês que vem. É o que parece.”

No dia em que foi colocado na IL, Tatis disse que estava lidando com a lesão por essencialmente toda a temporada. Foi descrito inicialmente como uma lesão no quadríceps, mas a equipe descobriu a reação ao estresse após exames de imagem.

Tatis ganhou os prêmios Luva de Ouro e Luva de Platina da Liga Nacional no ano passado em sua primeira temporada no campo direito.

Ele foi um All-Star como shortstop em 2021 antes de perder a temporada de 2022 devido a uma lesão e uma suspensão por PED.

Tatis estava rebatendo .279 com 14 home runs e 36 RBIs quando foi para a IL.

“Eu me sinto muito melhor”, Tatis disse na sexta-feira. “A cada dia que aumentamos, eu coloco mais as minhas pernas debaixo de mim.”

Ele vem rebatendo no octógono interno e disse que seu próximo passo será trabalhar na defesa.

Ele correu a 70% na quinta-feira.

“Sinceramente, sinto que consigo jogar beisebol com isso, mas o objetivo é fazer o melhor possível antes de entrar em campo”, disse ele.

Os Padres estão 22-8 desde o intervalo do All-Star. Eles chegaram ao jogo de sexta-feira à noite segurando a segunda vaga de wild-card da NL, meio jogo atrás do Arizona.

“Tem sido incrível. Eu disse no dia em que todos souberam que eu iria para a IL que é um ótimo time”, disse Tatis. “Nenhum jogador sozinho pode carregar um time. É um time muito bom. Estou feliz pelo que conquistamos juntos.

“Os garotos pegando cada cara; não é um cara, é todo mundo — a escalação inteira, a rotação inteira. O bullpen está apagando. Esses garotos têm sido excelentes”, ele acrescentou. “Estou muito feliz com meu time. É um ótimo grupo de caras que temos aqui.”