FIFA quer campo perfeito na Copa do Mundo de 26 após fiasco da Copa

A Copa do Mundo de 2026 chega à América do Norte com um plano ambicioso, expandindo o campo em 50% e espalhando o espetáculo do futebol por 16 cidades em três países com diversos climas e elevações.

A FIFA, com o objetivo de criar o campo perfeito para cada local, fez uma parceria com especialistas em grama sintética da Universidade do Tennessee e da Universidade Estadual de Michigan para pesquisar e desenvolver as melhores superfícies para o torneio.

Quando a Copa do Mundo começar em menos de dois anos, com 48 seleções jogando 104 partidas nos EUA, México e Canadá, ninguém quer que o campo — ou gramado, como os aficionados por futebol o chamam — seja um tópico de conversa como foi no início deste verão para outro grande torneio.

A Copa América, que a CONMEBOL organiza a cada quatro anos, foi marcada por problemas com superfícies instáveis.

O goleiro da Argentina e do Aston Villa, Emiliano “Dibu” Martínez, chamou o campo de grama que substituiu a grama artificial de “desastre”, após derrotar o Canadá na abertura em 20 de junho no Estádio Mercedes-Benz em Atlanta. As críticas continuaram com outros times e treinadores no início do torneio.

“A FIFA tem altas expectativas e exige que não tenhamos nenhuma falha”, disse John Sorochan, professor de ciência e gestão de gramados no Tennessee, recentemente em uma entrevista por telefone. “É por isso que eles estão apoiando tanta pesquisa e preparação para que não tenham o que aconteceu na Copa, e o constrangimento do que a CONMEBOL teve.”

Assim como na Copa América deste ano, alguns estádios de futebol — incluindo alguns com cobertura — sediarão jogos na próxima Copa do Mundo.

Sorochan, junto com seu mentor e ex-professor da Michigan State, Trey Rogers, enfrentou um desafio semelhante três décadas atrás, quando a Copa do Mundo visitou os Estados Unidos pela primeira vez em 1994 e os jogos foram disputados no Pontiac Silverdome, no subúrbio de Detroit.

“Uma das decisões mais fáceis que tomei em torno deste torneio até agora foi a parceria das universidades UT e MSU”, disse Alan Ferguson, diretor de infraestrutura e serviços técnicos da FIFA26. “Ambas já tinham reputações de liderança mundial, ambas já lideradas por professores de turfe líderes mundiais. Eu não queria reinventar a roda — ela já estava aqui.”

As mudanças climáticas podem ser uma variável adicional, especialmente com jogos que se estendem do México ao Canadá, e os especialistas em gramados estão considerando diversas variedades de superfícies para lidar com isso.

“Embora novas variedades de gramíneas não tenham sido criadas especificamente para enfrentar os desafios da Copa do Mundo, os esforços de melhoramento de gramados nos últimos 20 anos lançaram novas variedades de gramíneas que melhoraram a tolerância ao calor, à seca, a doenças e ao desgaste”, disse Sorochan no início desta semana.

O Tennessee criou o que chama de casa de sombra para replicar um estádio coberto. O Michigan State, enquanto isso, tem uma laje de asfalto de 23.000 pés quadrados para desenvolver o conceito de colocar grama cultivada em plástico em vez de solo nas superfícies do estádio.

A goleira argentina Emi Martínez não ficou nada impressionada com os gramados da Copa América de 2024. CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images

Rogers e sua equipe testam como a superfície natural responde ao quique da bola e ao contato das travas.

Há alguns meses, na Copa América, Martínez disse que a bola saltava do campo como se fosse um trampolim.

Rogers disse que em dois anos o objetivo é não ouvir ninguém discutindo a superfície de jogo na Copa do Mundo.

“Se ninguém mencionar o campo”, disse ele, “saberemos que fizemos nosso trabalho”.