FIFA recupera confiança de patrocinador e adiciona Bank of America para a Copa do Mundo

A FIFA assinou um acordo de patrocínio com o Bank of America antes da Copa do Mundo masculina de 2026, o primeiro patrocinador bancário global da entidade que rege o esporte.

É o primeiro acordo desse tipo desde que Sepp Blatter foi destituído da presidência da FIFA em 2015, em meio a uma investigação do Departamento de Justiça dos EUA sobre corrupção dentro do órgão dirigente.

O acordo ocorre após o anúncio da FIFA de uma parceria multimilionária com a empresa saudita Aramco e acontece antes da Copa do Mundo de Clubes deste verão e da Copa do Mundo masculina de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá.

As empresas norte-americanas se distanciaram da FIFA após o escândalo de corrupção de 2015, mas o presidente da FIFA, Gianni Infantino, comemorou na quinta-feira o acordo multimilionário com o Bank of America, que fontes disseram à ESPN ser o maior investimento esportivo que a empresa já fez em sua história.

O MetLife Stadium foi escolhido para sediar a final da Copa do Mundo de 2026. Al Bello/Getty Images

“Estamos extremamente animados em receber o Bank of America como patrocinador global desta inovadora Copa do Mundo da FIFA”, disse Infantino.

“O compromisso do Bank of America com o envolvimento da comunidade, tanto nacional quanto globalmente, está alinhado com nossos objetivos para o torneio e além, enquanto seu apoio à FIFA em nível internacional é um marco importante para nossa organização, à medida que continuamos a servir nosso jogo para o benefício do mundo inteiro.”

A empresa sediada em Charlotte, NC, era anteriormente o banco oficial da Major League Baseball e, em 2004, assumiu os direitos de nomeação do estádio do Carolina Panthers da NFL. Esse acordo de direitos de nomeação foi estendido no ano passado. O Bank of America também patrocina as maratonas de Chicago e Boston.