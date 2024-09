Filha de Brooke Shields revela diagnóstico de diabetes tipo 1

Brooke Escudos ‘filha está falando sério sobre seus problemas de saúde… admitindo que tem lidado discretamente com diabetes há anos – começando quando ela ainda estava no ensino médio.

Rowan Henchyfilha de 21 anos de Brooke que ela divide com o diretor Chris Henchyconversou com Pessoas em artigo publicado no sábado… e ela diz que foi diagnosticada com diabetes tipo 1 quando estava no primeiro ano do ensino médio.