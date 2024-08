Filha do ex-arremessador da MLB Greg Swindell é dada como desaparecida no Texas

Greg Swindell – um ex-arremessador da MLB que ajudou os Diamondbacks a vencer a World Series de 2001 – está implorando pela ajuda do público… depois de dizer que sua filha está desaparecida.

O homem de 59 anos escreveu em um Postagem no Facebook no fim de semana que Brenna Swindelluma mãe solteira de três filhos, desapareceu na área de Austin, Texas, na última quinta-feira – e ele e sua família estão muito preocupados com ela.

Greg diz que seu telefone foi desligado e ela não manteve contato com nenhum parente de Swindell – incluindo seus próprios filhos.

O ex-All-Star disse em uma atualização no domingo que acredita que Brenna está com seu ex-namorado em algum lugar do Colorado… mas acrescentou: “sentimos que ela está em perigo”.

Greg diz que Brenna tem cerca de 1,70 metro e 50 quilos e tem algumas tatuagens notáveis ​​​​nos braços, incluindo flores e uma teia de aranha. Ele também suspeitava que ela e seu ex pudessem estar dirigindo seu Kia Carnival branco com placa VFS7528.

“Brennie”, escreveu ele em sua mensagem inicial ao público abordando o assunto, “se você vir isso, todos nós amamos muito você e precisamos de você em casa!”

Greg – o Não. 2ª escolha geral no draft da MLB de 1986 – fez sua estreia na Big League poucas semanas depois que Cleveland o selecionou… e ele jogou no The Show por 17 temporadas.