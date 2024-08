Fim de semana sem impostos no Texas: quando começa e o que é elegível para compra?

Eele Gabinete do Controlador do Texas está incentivando todos os contribuintes a apoiar as empresas locais e, ao mesmo tempo, economizar dinheiro durante o ano Fim de semana sem impostosO evento deste ano vai de Sexta-feira, 9 de agosto, até meia-noite de domingo, 11 de agosto. Durante esse período, a maioria das roupas, calçados, materiais escolares e mochilas com preço abaixo de US$ 100 podem ser comprados sem impostos, seja comprando na loja ou online de varejistas do Texas. Como o Comptroller declara, “Na maioria dos casos, você não precisa fornecer ao vendedor um certificado de isenção para comprar itens qualificados isentos de impostos.”

É importante observar que a isenção do imposto sobre vendas se aplica somente a itens qualificados comprados durante o feriado prolongado.Os itens que você compra antes ou depois do feriado do imposto sobre vendas não se qualificam para isenção e não há reembolso de imposto disponível“, explica o Controlador.

O Controlador fornece uma lista detalhada de itens qualificados. A maioria das roupas e calçados abaixo de US$ 100 são elegíveis, exceto “itens vendidos por US$ 100 ou mais, caixas de assinatura de roupas e roupas ou calçados especialmente projetados para atividades atléticas ou uso de proteção”. Por exemplo, “chuteiras de golfe e protetores de futebol não se qualificam para a isenção”, pois geralmente são usados ​​apenas para esses esportes. No entanto, “tênis, roupas de corrida e trajes de banho podem ser usados ​​para outras atividades e se qualificam para a isenção”.

Além disso, a isenção não cobre “aluguel de roupas ou calçados, alterações (incluindo bordados) e serviços de limpeza” ou “itens usados ​​para fazer ou consertar roupas”. O Comptroller enfatiza que a isenção se aplica a cada item elegível, não ao preço total de compra. Por exemplo, “se você comprar duas camisas por US$ 80 cada, cada camisa se qualifica para a isenção porque cada uma custa menos de US$ 100, mesmo que o preço total de compra seja de US$ 160”.

Tudo o que você precisa saber sobre o fim de semana sem impostos no Texas em 2024

No geral, o Fim de semana sem impostos no Texas é uma oportunidade fantástica de apoiar negócios locais e economizar dinheiro em itens essenciais. Como o Comptroller incentiva, “O Controlador incentiva todos os contribuintes a apoiar as empresas do Texas enquanto economizam dinheiro em compras isentas de impostos da maioria das roupas, calçados, materiais escolares e mochilas (vendidos por menos de US$ 100) durante o fim de semana anual sem impostos..”

É um ótimo momento para estocar roupas, calçados e outros itens essenciais sem pagar aquele imposto de vendas chato. Mas nem tudo se qualifica para a isenção. Há uma lista completa do que é elegível e do que não é.

Qualquer item de roupa, calçado ou acessório com preço abaixo de $100 é um jogo justo. Então, você pode comprar camisas, calças, sapatos e muito mais sem o imposto extra. No entanto, itens como “fivelas de cinto (vendidas separadamente)”, “joias” e “relógios” ainda são tributáveis, mesmo se abaixo do limite de $100.

Muitos itens essenciais do dia a dia estão isentos de imposto sobre vendas durante este feriado. Itens como fraldas para adultos, roupas de bebê, meias esportivas e até mesmo alguns uniformes de trabalho são todos isentos de impostos. Como o Comptroller lista, “Fraldas para adultos (E), roupas de bebê (E), meias esportivas (E), uniformes de funcionários (a menos que alugados) (E).”

Calçados podem ser um pouco complicados. “Botas (uso geral) (E), Caminhada (E)” são isentas, mas “Escalada (com travas ou pontas) (T), Esqui (T), Waders (T)” ainda serão taxados.

Em relação aos acessórios, grampos de cabelo, carteiras e pulseiras de relógio são tributáveis, mas cintos com fivelas acopladas são isentos de impostos. Como o Comptroller coloca, “grampos de cabelo (T), carteiras (T), pulseiras de relógio (T)” versus “cintos com fivelas acopladas (E)”.

Em resumo, o feriado do imposto sobre vendas é uma ótima oportunidade para economizar alguns trocados, mas é crucial saber o que é isento. Tenha este guia em mente para navegar pelos corredores como um profissional e pegar todos aqueles itens essenciais isentos de impostos.