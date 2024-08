Fim de semana sem impostos: quais estados têm vendas isentas de impostos neste mês para materiais de volta às aulas?

EUé aquela época do ano de novo: temporada de compras de volta às aulas. Embora a ideia de gastar uma fortuna em equipamentos escolares e eletrônicos possa não te animar, há uma maneira de economizar: compre durante o fim de semana de feriado do imposto sobre vendas do seu estado.

Este ano, 16 estados dos EUA estão oferecendo fins de semana sem impostos durante julho e agosto para fornecer alívio financeiro em itens de volta às aulas. Esses feriados podem ajudar você a economizar em itens essenciais como roupas e materiais escolares, bem como itens caros como laptops. Cada estado tem suas próprias regras e isenções fiscais, então certifique-se de verificar as especificações para seu estado.

O primeiro fim de semana de agosto é especialmente popular para feriados de imposto sobre vendas, com nove estados oferecendo isenções durante esse período. Quatorze estados no total hospedam feriados de imposto sobre vendas que ocorrem em agosto.

Aqui está uma rápida visão geral dos estados que terão isenção de impostos sobre vendas no retorno às aulas em 2024:

Alabama (19 a 21 de julho de 2024):

– A maioria das roupas abaixo de US$ 100, incluindo calças, camisas, sapatos, casacos e uniformes escolares, bem como fraldas.

– Computadores por menos de US$ 750.

– Material escolar custando menos de US$ 50 por item.

– Livros abaixo de US$ 30.

Arcansas (3 a 4 de agosto de 2024):

– Roupas e calçados: US$ 100 ou menos por item.

– Acessórios de vestuário e equipamentos: US$ 50 ou menos por item.

– Material escolar, computadores e eletrônicos.

Connecticut (18 a 24 de agosto de 2024):

– Roupas e calçados: US$ 100 ou menos por item, excluindo equipamentos esportivos e uniformes.

Flórida (29 de julho a 11 de agosto de 2024):

– Roupas, acessórios e calçados por menos de US$ 100.

– Material escolar por menos de US$ 50 por item.

– Materiais didáticos por menos de US$ 30 por item.

– Computadores pessoais e acessórios de computador abaixo de US$ 1.500.

Maryland (11 a 17 de agosto de 2024):

– Roupas e calçados: US$ 100 ou menos por item.

– Mochilas: isentas de impostos nos primeiros US$ 40.

Massachusetts (10 a 11 de agosto de 2024):

– Todos os itens de varejo comprados para uso pessoal por US$ 2.500 ou menos.

– Itens excluídos incluem refeições, carros, barcos, caminhões, gasolina, cigarros, maconha e álcool.

Mississipi (26 a 27 de julho de 2024):

– Roupas e calçados: US$ 100 ou menos por item.

– Material escolar: US$ 100 ou menos por item.

Missouri (2 a 4 de agosto de 2024):

– Roupas: US$ 100 ou menos por item.

– Material escolar: US$ 50 ou menos por item.

– Software de computador: US$ 350 ou menos por item.

– Computadores pessoais e periféricos: US$ 1.500 ou menos por item.

– Calculadoras gráficas: US$ 150 ou menos por item.

Novo México (2 a 4 de agosto de 2024):

– Roupas e calçados: US$ 100 ou menos por item.

– Computadores: US$ 1.000 ou menos por item.

– Periféricos de computador, como monitores ou teclados: US$ 500 ou menos por item.

– Material escolar: US$ 30 ou menos por item.

Ohio (30 de julho a 8 de agosto de 2024):

– Todos os itens de varejo comprados por US$ 500 ou menos.

– Os itens excluídos incluem carros, barcos, caminhões, cigarros, produtos de vapor, maconha, álcool e serviços selecionados.

Oklahoma (2 a 4 de agosto de 2024):

– Roupas e calçados: US$ 100 ou menos por item, excluindo equipamentos esportivos e uniformes.

Carolina do Sul (2 a 4 de agosto de 2024):

– Roupas e calçados, incluindo uniformes escolares ou esportivos.

– Material escolar, material de arte e instrumentos musicais.

– Roupa de cama, travesseiros e cobertores.

– Computadores, fones de ouvido e pen drives.

Tennessee (26 a 28 de julho de 2024):

– Roupas e calçados: US$ 100 ou menos por item, excluindo bolsas, joias e artigos esportivos.

– Material escolar e de arte: US$ 100 ou menos por item.

– Laptops, tablets e computadores: US$ 1.500 ou menos por item.

West Virginia (2 a 4 de agosto de 2024):

– Roupas: US$ 125 ou menos por item.

– Certos materiais escolares: US$ 50 ou menos por item.

– Livros escolares e materiais didáticos: US$ 20 ou menos por item.

– Laptop e tablets: US$ 500 ou menos por item.

– Equipamentos esportivos: US$ 150 ou menos por item.

O que é um feriado de imposto sobre vendas?

Um feriado de imposto sobre vendas, também chamado de fim de semana ou semana sem impostos, é um período em que certos itens são isentos de imposto sobre vendas. A maioria dos estados que participam de feriados fiscais realiza um evento no verão que se alinha com as compras de volta às aulas, com isenções comumente incluindo laptops, roupas, materiais escolares e outros acessórios.