Final olímpica de futebol de 2024: prévia da seleção dos EUA x Brasil e mais

O torneio olímpico de futebol feminino de 2024 está marcado para terminar em Paris no sábado com a final entre Estados Unidos e Brasil. Enquanto a seleção feminina dos EUA tem sido dominante no torneio sob o comando da nova técnica Emma Hayes — ela venceu todos os seus jogos — o Brasil teve uma fase de grupos instável antes de derrotar a campeã da Copa do Mundo, Espanha, e a anfitriã França nas eliminatórias.

Será que a nova seleção feminina dos EUA ganhará uma quinta medalha de ouro olímpica, a primeira desde 2012? Ou a lenda brasileira Marta finalmente ganhará um troféu internacional com seu país? Embora os EUA tenham tido sucesso contra o Brasil nos últimos tempos, tudo é possível em torneios de futebol.

Antes da final de sábado, Sam Borden e Jeff Kassouf, da ESPN, analisam o confronto, respondem às maiores perguntas e dão suas previsões.

Por que a seleção feminina dos EUA conseguiu vencer?

Chame-as do que quiser — e o apelido com mais poder de fixação ultimamente parece ser “Triple Trouble” — mas Trinity Rodman, Mallory Swanson e Sophia Smith foram o acelerador deste grupo durante todo o torneio. O trio marcou nove dos 11 gols americanos em cinco jogos na França, e eles fizeram isso de todas as maneiras: explosões de longe, cortes, bolas enfiadas e disputas.

Não há dúvidas de que os EUA precisarão de um esforço total da equipe para vencer um time de qualidade como o Brasil, mas também não há como negar que qualquer sucesso para os americanos quase certamente envolverá um de seus atacantes da linha de frente fazendo algo mágico. Rodman teve seu momento nas quartas e Smith teve o dela nas semifinais — será a vez de Swanson na final? — Borden

O trio de ataque da seleção feminina dos EUA é uma vantagem sobre o Brasil? Ali Krieger faz uma prévia da final do futebol feminino nas Olimpíadas de Paris entre a seleção feminina dos EUA e o Brasil.

Por que o Brasil pode vencer?

O Brasil está carregado de talentos ofensivos profundos o suficiente para trazer a MVP da NWSL de 2023, Kerolin — que milagrosamente chegou a este time sem jogar por seu clube este ano após romper um ligamento cruzado anterior no outono passado — do banco na semifinal (ela marcou nos acréscimos do segundo tempo). Eles também chegaram aqui sem Marta nos últimos 2½ jogos. Marta literalmente derramou muitas lágrimas nos últimos anos enquanto lutava suas últimas batalhas em campo por este time do Brasil, e seu retorno da suspensão para o que será seu último jogo olímpico é um roteiro épico. Finalmente despedir-se da seis vezes jogadora do ano do mundo com um título importante, depois de tantos quase erros (incluindo perdas de medalha de ouro para a USWNT em 2004 e 2008) é uma oportunidade que não será perdida neste time. — Kassouf

Qual duelo você acha que será decisivo na final?

As três da frente da seleção feminina dos EUA receberão bastante atenção merecida, e deve haver muitos confrontos um contra um conforme o jogo se desenvolve se o Brasil continuar com o trio de defesa, mas vou para a resposta menos óbvia aqui para começar: o meio-campo definirá este jogo. O Brasil tentará sobrecarregar essas áreas centrais com um elenco rotativo, assim como a Alemanha fez na semifinal contra a seleção feminina dos EUA, e o trio de meio-campistas dos EUA, Sam Coffey, Lindsey Horan e Rose Lavelle, deve encontrar maneiras de pegar a bola com mais frequência e distribuí-la com mais precisão. Marta pareceu muito mais jovem do que 38 anos em um ano estelar para o clube e o país, e ela estará decidida a deixar sua marca em um último grande jogo contra uma de suas inimigas originais de 20 anos atrás. — Kassouf

Concordo plenamente com você, Jeff, e acho que a única área em que os EUA tiveram alguns problemas na França foi no meio-campo — em termos simples, Horan e Lavelle não foram consistentes. Em termos de confronto, estou olhando um pouco mais para trás, no entanto — Naomi Girma foi excelente durante todo o torneio e ela terá que liderar outro forte esforço defensivo novamente. Como você disse antes, o Brasil tem ameaças reais no ataque (incluindo sair do banco) e seu técnico, Arthur Elias, pede que seus atacantes pressionem alto e frequentemente. A Espanha não lidou com essa pressão de jogadoras como Gabi Portilho e Priscila, e os EUA terão que fazer melhor se quiserem vencer. — Borden

Jogador da seleção dos EUA para ficar de olho

Trindade Rodman. É difícil não apontar para Girma enquanto ela faz seu caso como a melhor zagueira do mundo, mas acho que o público mais amplo que descobrir este jogo vai ficar preso em Rodman. Escolher uma jogadora daquele trio de Rodman, Smith e Swanson é difícil, mas há uma energia diferente em Rodman. Ela continua a mostrar que está mais em forma do que qualquer outra pessoa em qualquer campo enquanto ela percorre aquela ala direita, e ela tem sido frequentemente a catalisadora dos ataques da USWNT, mesmo além de seus três gols. Um esforço coletivo levou a USWNT a este jogo, mas Rodman é a jogadora em forma para assumir esta final. — Kassouf

Jogador brasileiro para ficar de olho

Marta. Olha, como você escolhe alguém além de Marta? Até mesmo o maior fã da seleção feminina dos EUA — se eles realmente amam o futebol feminino — tem um pedacinho deles que quer que Marta finalmente tenha seu momento. A Rainha do Futebol tem um currículo inigualável e, aos 38 anos, está jogando em seus sextos Jogos de Verão pelo Brasil, mas nunca ganhou uma Copa do Mundo ou título Olímpico. Como era de se esperar, a seleção brasileira não joga com Marta da mesma forma que costumava, mas depois de perder os últimos 2½ jogos após seu cartão vermelho direto, Marta estará de volta ao palco para um último show imperdível. — Borden

Que legado a brasileira Marta deixará no futebol? Alexis Nunes e Ali Krieger falam sobre o impacto que Marta tem no futebol, tanto em nível de clube quanto internacional.

Previsão de pontuação

Estados Unidos 2-1 Brasil. Nenhuma dessas equipes era amplamente esperada para chegar a este jogo, e qualquer vencedor seria uma narrativa incrível. Para os EUA, redenção após o fracasso épico da Copa do Mundo do ano passado; para o Brasil, uma despedida poética para o maior de todos os tempos do esporte. Pernas cansadas trarão erros para ambas as equipes, e acho que o trio da frente dos EUA é mais adequado para punir o Brasil nesses momentos. — Kassouf

Estados Unidos 3-2 Brasil. Concordo com você nas histórias, Jeff — um final incrível para Marta ou um começo incrível para Hayes. Em termos de partida, posso estar cegamente esperançoso, já que finais internacionais raramente são jogadas em aberto, mas acho que podemos ver mais gols. Já disse antes que acho que Hayes tem algo especial acontecendo, então vou ficar com isso: USWNT para vencer em um thriller. — Borden