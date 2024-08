Fiorentina quer Weston McKennie dos EUA da Juventus – fonte

A Fiorentina está interessada em trazer o meio-campista americano Weston McKennie da Juventus, disse uma fonte à ESPN.

McKennie, de 25 anos, ficou de fora do elenco da Juventus para o amistoso de pré-temporada contra o Brest, em 3 de agosto, junto com Wojciech Szczesny e Federico Chiesa.

Thiago Motta, o novo técnico da Juventus, disse após a partida que o trio estava disponível para transferência.

“Chiesa e todos os outros jogadores não convocados para o jogo de hoje não fazem parte do projeto”, disse ele. “Fomos claros com eles, eles têm que encontrar uma nova solução e um novo clube o mais rápido possível. A decisão foi tomada.”

Desde então, a Juventus enfrentou o Atlético de Madrid em outro amistoso de pré-temporada, com esses três jogadores novamente de fora.

McKennie foi ligado ao Aston Villa no início da janela de transferências, enquanto o Everton também demonstrou interesse no meio-campista. Também há interesse nele da Bundesliga e da MLS, mas é a Fiorentina que parece a opção favorita no momento, disse uma fonte à ESPN.

A Fiorentina está interessada em uma transferência permanente para McKennie, uma fonte confirmou, mas o acordo depende da Fiorentina concluir outras transferências. Uma das transferências que pode ser essencial neste acordo é a mudança de Nico González da Fiorentina para a Juventus.

O time de Raffaele Palladino tem estado ocupado nesta janela de transferências, trazendo o zagueiro Marin Pongracic, o atacante Moise Kean, o meio-campista Amir Richardson e o goleiro David de Gea.

McKennie foi titular em todos os três jogos da fase de grupos da Copa América da seleção masculina dos EUA, tendo atuado em 34 partidas da Série A pela Juventus na temporada passada.