SAINT-DENIS, França — Durante grande parte de sua carreira, Grant Fisher se sentiu um estranho em seu próprio esporte.

Conseguir regularmente o quarto e o quinto lugar em competições internacionais fará isso.

Mas agora, como medalhista de bronze, o americano é um insider dos 10.000 metros, assim como qualquer outro.

“Já estive perto de ganhar medalhas antes, mas nunca tinha ganhado uma até 1722639161”, disse Fisher, que chegou às Olimpíadas logo atrás da disputa pelo pódio nas últimas Olimpíadas e campeonatos mundiais.

Escolhas dos editores

Foi durante a emocionante corrida final do primeiro dia completo de eventos de atletismo olímpico no Stade de France que Fisher conquistou o terceiro lugar, o que ajudou a mostrar a destreza em corridas de longa distância que os corredores americanos estavam desesperados para provar que possuíam.

Embora seu resultado tenha sido parcialmente ofuscado pelo tempo recorde olímpico do corredor ugandense Joshua Cheptegei, de 26:43.14, foi uma conquista que Fisher teve motivos para comemorar.

“Há um punhado de caras que chegaram ao top três, mas são poucos e distantes entre si”, disse Fisher. “A narrativa quando eu era criança era os EUA, você simplesmente não pode correr com os caras do leste africano. Você não pode correr com os melhores caras europeus. E espero ter mostrado que sou capaz disso.”

O companheiro de equipe de Fisher nos EUA, Nico Young, acredita que a finalização de Fisher mostrou exatamente isso.

“Isso define o padrão do que os americanos podem fazer neste evento daqui para frente”, disse Young.

“As pessoas são capazes de grandes coisas, e você tem que se colocar em posição e acreditar em si mesmo para que coisas boas aconteçam”, disse Grant Fisher ao conquistar o primeiro pódio dos 10.000 metros dos EUA desde 2012. YOAN VALAT/EPA-EFE/Shutterstock

Este bronze marcou apenas a quarta vez que um corredor americano ganhou medalha no evento nas Olimpíadas. Galen Rupp foi o último a fazê-lo, ganhando prata nos Jogos de 2012. Billy Mills, que recentemente tem apoiado Fisher como um potencial candidato à medalha de ouro, ganhou o ouro em 1964. Em 1912, Lewis Tewanima ganhou a prata em Estocolmo.

Fisher, 27, há muito tempo considera Mills um herói. Ele ainda tem uma camiseta que, segundo ele, Mills autografou quando Fisher era criança e o viu falar em uma função em Michigan.

Ultimamente, Fisher começou a sentir que pode ter um impacto em seu esporte semelhante ao que Mills teve.

“Nos últimos três anos, minha mentalidade mudou muito, que eu meio que pertenço mais a essas posições”, disse Fisher. “Espero que as pessoas possam ver que, à medida que minha mentalidade muda, todos nos EUA também devem. As pessoas são capazes de grandes coisas, e você tem que se colocar nas posições e acreditar em si mesmo para que coisas boas aconteçam.”

Parte da mudança de mentalidade ocorreu no ano passado, quando Fisher se mudou para Park City, Utah, para treinar em altitude, como alguns dos corredores para os quais ele estava perdendo rotineiramente.

“Essa foi uma peça do quebra-cabeça que me fez subir um segundo ao longo de uma corrida de 10 km, e acho que foi uma peça grande”, disse Fisher. “Você olha para todos que ganham medalhas na corrida de 10 km ano após ano, praticamente todo mundo vive em altitude.”

Foi durante uma volta final dramática que Fisher fez sua jogada na corrida de sexta-feira à noite, abrindo caminho do top 5 até o terceiro lugar. Embora ele não tenha conseguido alcançar Cheptegei, Fisher e o medalhista de prata Berihu Aregaawi estavam forçando nos últimos 100 metros pelo ouro.

“Para mim, é um dia muito especial aqui em Paris”, disse Cheptegei, de 27 anos. “Realmente um enorme respeito por esses caras, e talvez para mim, talvez seja hora de ir para as estradas.

“Acho que esta é minha última Olimpíada e talvez meu último atletismo.”

Em mais de uma ocasião após a corrida, Cheptegei deu a entender que sua ilustre carreira de 10 anos, que inclui vários campeonatos mundiais e outra medalha de ouro nos 5.000 metros, havia acabado.

Além deste novo recorde olímpico — superado por 13 corredores presentes — Cheptegei também detém o atual recorde mundial de 26:11.00, estabelecido em outubro de 2020.