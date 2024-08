Fists Errados: Kiya O’Sullivan nocauteia com chute na cabeça e derruba oponente na grade

Bem-vindos à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas do mundo todo que podem ter sido esquecidas nestes tempos agitados, em que parece que há um show de MMA a cada dois dias.

Com o UFC avançando como sempre (oh, oi Abu Dhabi!) e as Olimpíadas a todo vapor, ninguém vai te culpar se sua atenção de espectadores de esportes estiver dispersa ultimamente. Não tema, como sempre, as mídias sociais do MMA estão com você, e isso é uma coisa boa também, porque temos uma série ridícula de nocautes para repetir várias e várias vezes esta semana.

(Muito obrigado como sempre a @Barrelelapierna para suas listas semanais dos melhores KOs e finalizações, e para @Grabaka_Hitman para carregar muitos dos clipes que você vê aqui. Siga-os e contribua no Patreon se puder.)

Kiya O’Sullivan vs. Braço Carolina

Vamos reforçar esse agradecimento ao @Barrelelapierna porque os cinco resultados que estamos vendo esta semana vêm todos da sua fantástica compilação de clipes.

O número 1 na lista deles — e estou inclinado a concordar — é esse nocaute com um chute na cabeça monstruoso em uma luta amadora em um evento do Cage Legacy em Dublin, Irlanda, no último final de semana.

Kiya O’Sullivan fez a oponente Karolina Arm recuar, mas, mais importante, ela fez Arm adivinhar. E quando chegou a hora de O’Sullivan fazer seu movimento, nossa, Arm adivinhou errado.

Em vez de circular para a segurança, ela circula direto para o chute alto de O’Sullivan. A cabeça de Arm vira horrivelmente para um lado e suas pernas imediatamente começam a funcionar mal, toda a sequência a fazendo desmoronar contra a grade.

Nenhum golpe de acompanhamento de O’Sullivan, felizmente. Apenas a satisfação imediata de um nocaute, o primeiro de O’Sullivan e possivelmente o melhor que ela já teve.

Aqui, caras, contra Chris Hansen

Passamos da grandeza amadora para uma batalha de nomes realmente extraordinários, com Raihere Dudes — mais conhecidos como Here Dudes — derrotando Chris Hansen — sim, Chris Hansen — completamente rígido com uma combinação de piscar e perder.

Basta dizer que o Sr. Hansen não pegaria nenhum predador neste dia. Não, foi o estimado Sr. Dudes que acabou pegando um W, seu 12 em suas primeiras 13 lutas profissionais.

O Shuriken Fight Series 18 está disponível para replay no UFC Fight Pass.

Enoch McCottrell contra Andrew Toste

O A1 Combat de Urijah Faber realizou um evento em Lemoore, Califórnia, na semana passada, e em outro exemplo de determinismo nominativo, Andrew Toste acabou como… bem, Toste.

Enoch McCottrell deixou uma direita rasgar do quadril e ele pegou tudo, colocando Toste no chão. Não querendo deixar seu oponente cair sobre ele, McCottrell deu um empurrão forte que fez Toste cair no chão.

É o puro desdém desse acabamento que o torna tão hipnotizante.

Os shows do A1 Combat também estão disponíveis no UFC Fight Pass.

Antonio Hernández vs. Carlos Janete

Voltamos para as categorias amadoras, com um evento da American Kombat Alliance em Marksville, Louisiana.

No que foi a primeira luta de Antonio Hernandez e Carlos Janet, foi Hernandez quem aplicou o golpe decisivo. Para ser honesto, “golpe decisivo” pode ser uma maneira de subestimar esta.

Hernandez vence Janet com um golpe de direita rápido, mal dando a Janet a chance de dar seu próprio golpe. O momento imediatamente faz com que o rosto encontre o tapete, com o tapete vencendo, como sempre acontece.

AKA 39 está disponível para replay PPV no TrillerTV.

Nurbek Kabdrakhmanov vs. Wanderley Júnior

É um breve Missed Fists desta semana, mas, como você viu, não menos brutal de assistir do que o normal, e isso é verdade no nosso último clipe de um show do Naiza FC em Astana, Cazaquistão.

O campeão peso-pena Nurbek Kabdrakhmanov ganhou seu título em dezembro passado e defendeu pela primeira vez contra o deliciosamente chamado Wanderley Junior. No final do primeiro round, Kabdrakhmanov começou a se distanciar no departamento de golpes, preparando Junior para esse nocaute desagradável no joelho.

Assista a isso algumas vezes quadro a quadro e você verá Junior abaixar a cabeça precisamente no momento errado, com Kabdrakhmanov tendo-o perfeitamente observado. Se alguma coisa, parece que Kabdrakhmanov o atraiu para isso.

Já são sete vitórias consecutivas para Kabdrakhmanov, que melhora para 10-2 como profissional.

Assista a uma repetição gratuita do Naiza FC 64 no YouTube.

