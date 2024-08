Fists Errados: Nocaute com joelho cortante abre corte horrível na testa do lutador

Bem-vindos à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas do mundo todo que podem ter sido esquecidas nestes tempos agitados, em que parece que há um show de MMA a cada dois dias.

Depois de duas semanas de pausa, estou de volta à ativa e, a julgar pelo excelente trabalho feito pelo meu amigo Jed Meshew, parece que o mundo do MMA continua a produzir sucessos.

Você viu aquele nocaute incrível no Contender Series?

Você já viu a chuva… fazer uma bagunça completa em um show de luta em gaiola?

Embora nada tão maluco tenha acontecido esta semana, seria falso dizer que não fomos abençoados com uma coleção de imagens memoráveis, começando talvez com o nocaute mais horrível de 2024, no último evento de Anthony Pettis.

(Muito obrigado como sempre a @Barrelelapierna para suas listas semanais dos melhores KOs e finalizações, e para @Grabaka_Hitman para carregar muitos dos clipes que você vê aqui. Siga-os e contribua no Patreon se puder.)

Elvin Romero vs. Todd Welle

Elvin Romero apertou o botão 90 segundos após o início da luta com Todd Welle, medindo-o contra a grade e desferindo uma joelhada na cabeça que não só deixou Welle inconsciente, mas imediatamente abriu um corte sangrento em sua cabeça.

GROSS. Quem quer assistir esse tipo de coisa?

Ah, aqui está outro ângulo, cortesia do próprio Pettis.

Não sei o que Romero tem feito para preparar os joelhos para essas situações, mas se você tem alguns 2×4 que precisam ser quebrados, agora conheço um cara que pode fazer isso por um preço baixo.

Anthony Pettis FC 12 está disponível para replay no UFC Fight Pass.

Alexis Pacheco vs. Gerardo Xango Ochoa

Paulina Vargas vs. Rosselyn Chavira



Confira esta bela configuração no Supreme Fight Night 6 em Guadalajara, México.

Alexis Pacheco não apenas fez o oponente Gerardo Xango Ochoa morder essa falsa queda, ele simplesmente a mordeu antes de receber a verdadeira entrada: um nocaute de joelho em salto. Sem surpresa, Ochoa parecia atordoado após a interrupção, provavelmente porque ele ainda está esperando para bloquear essa tentativa de queda.

Nada de truques foi necessário para Paulina Vargas, que garantiu um nocaute no terceiro round ao derrotar Rosselyn Chavira.

SFN 6 está disponível para reprodução gratuita no YouTube.

Kameron Shamsi vs. Josh Gomez

Rogerio Matias vs. Martin Farley

Anderson Ferreira vs. Rogerio Matias

Lucas Barros vs. Bruno Dantas



Que tal mais um pouco de MMA grátis?

Em um evento do Campeonato de Combate Corpo a Corpo (assista aqui) em Leander, Texas, o peso-pena amador Kameron Shamsi derrubou Josh Gomez com este soco giratório.

Alguém poderia argumentar que o árbitro interveio um pouco cedo, mas eu o vi recompensando Shamsi por um golpe estiloso. Desculpe, Sr. Gomez, às vezes você simplesmente se quebra e é melhor viver para lutar outro dia.

Em São Paulo, no Centurion FC 22 (assista aqui), Rogério Matias foi de alguma forma o martelo e o prego na mesma noite.

Em sua primeira luta da noite, Matias conseguiu um nocaute massivo sobre Martin Farley e avançou para um torneio de uma noite.

Tudo bem, certo?

Errado. Muito errado.

Matias encontrou Anderson Ferreira na final e, apesar de sua confiança inabalável, ele descobriu que arrogância por si só não é a melhor defesa quando seu oponente está lançando golpes defensivos em você. Vamos torcer para que Matias se lembre mais dos bons momentos do que dos ruins (assumindo que ele se lembre de alguma coisa daquela noite).

Em outra ocasião fora do torneio, Lucas Barros aumentou a pilha de joelhadas nocauteadoras desta semana, aplicando uma bem no meio para finalizar Bruno Dantas.

Henerson Duarte vs. Jeferson Costa

Andre Miranda vs. Raimundo Costa



Não há um bom lugar para ser nocauteado, mas São Paulo aparentemente foi particularmente ruim no último final de semana, já que o Jungle Fight 129 também teve sua cota de finalizações desagradáveis.

Henerson Duarte aplicou o HELLbow para fazer Jeferson Costa cair sonolento na lona.

E André Miranda brilhou na luta principal, aniquilando o fígado de Raimundo Costa e conquistando o título vago dos pesos pesados.

Vinicios Santana vs. Wanderlly Lino

Seguindo para o norte, para o Soldado Combat 3 em Brasília, encontramos mais um nocaute espetacular quando Vinicios Santana pareceu pegar Wanderlly Lino com a ponta dos nós dos dedos.

Mais do que suficiente para achatar Lino, isso é certo.

Lerryan Douglas x Javier Reyes

Luis Francischinelli x Victor Kuiks

Eduardo Chapolin vs. Igor Siqueira

Xie Bin x Masuto Kawana



Espero que você tenha mantido o Fight Pass à mão, porque temos mais duas paradas para fazer, primeiro no LFA 190 em Commerce, Califórnia.

Lerryan Douglas continuou a defender sua convocação para o UFC, conquistando sua terceira vitória consecutiva por nocaute com este poderoso gancho de esquerda contra Javier Reyes.

A vitória fez de Douglas o campeão interino dos penas da LFA e se ele não conseguir ao menos uma vaga no Contender Series, parece que estamos fazendo errado.

Luis Francischinelli também mostrou uma forte esquerda, mas não antes de acertar Victor Kuiks com uma joelhada.

Ele colocou um sério ponto de exclamação nisso.

Na luta principal, Eduardo Chapolin garantiu sua primeira defesa de título peso-mosca, precisando de menos de 90 segundos para derrubar Igor Siqueira.

São três vitórias consecutivas e oito nas últimas nove para Chapolin, que também pode ganhar destaque ainda maior em breve.

Um homem que sabemos que verá ação no octógono em breve é ​​o candidato ao Road to UFC Xie Bin, que chegou à final do torneio peso-pena no último final de semana no UFC APEX em Las Vegas.

Duas direitas monstruosas, a uma vitória de entrar oficialmente para o UFC. Xie luta por um contrato em 23 de novembro no UFC Macau, onde enfrenta Zhu Kangjie.

Se você souber de uma luta ou evento recente que você acha que pode ter sido esquecido, ou uma promoção que poderia receber alguma atenção, por favor nos avise em X — @AlexanderKLee — usando a hashtag #MissedFists.