Fists perdidos: Lone’er Kavanagh deslumbra no Contender Series, além de uma estreia brutal no MMA

Bem-vindos à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas do mundo todo que podem ter sido esquecidas nestes tempos agitados, em que parece que há um show de MMA a cada dois dias.

Olá! Já faz um tempo, meus ávidos Fisties, mas estou animado por estar de volta. Não agraciava o Missed Fists há muito tempo, mas com Alexander K. Lee de férias, ofereci-me altruisticamente para intervir e fazer uma viagem pela estrada da memória. As coisas estão um pouco diferentes desde a última vez que estive aqui, mas o conceito central continua o mesmo: Ei, pessoal, olhem que coisa legal!

Então vamos dar uma olhada em algumas coisas legais!

E porque eu estou no comando esta semana, eu vou trapacear. Normalmente o AK não opta por conteúdo adjacente ao UFC porque isso é sobre MMA regional, afinal. Mas eu amo um pouco de mim Série Contender, e no primeiro episódio da temporada desta semana, os fãs puderam ver um dos melhores prospectos de todo o MMA se apresentar.

Lone’er Kavanagh tem apenas 25 anos e muitas pessoas muito inteligentes esperam coisas muito grandes desse jovem. É fácil entender o porquê.

An Tuan Ho é um bom prospecto por si só, mas Kavanagh levou pouco mais de dois minutos para descobrir o momento certo e derrotá-lo.

Kavanagh tem aparência de estrela de TV (sério, ele meio que parece Tanner Buchanan de Cobra Kai), poder irreal e um pouco de algo especial ao seu redor. Muitas pessoas esperavam que ele ganhasse o cinturão do Cage Warriors, mas então o UFC ligou, e se ele continuar entregando performances como essa, a conversa vai se voltar para quando ele estiver lutando pelo título do UFC.

Wender Batista vs. Ricardo Nogueira

Estreias no MMA sempre me fascinam porque é um furacão de emoções tomando conta de você antes de você fazer a caminhada pela primeira vez. Até as pessoas mais confiantes terão algumas dúvidas, pois pela primeira vez, a borracha está realmente prestes a encontrar a estrada. E se você realmente for ruim, e envergonhar a si mesmo e sua família e ninguém nunca mais te amará porque você se saiu tão mal?

Ou então, e se você for Wender Batista?

Batista fez sua estreia no MMA contra Ricardo Nogueira no Sinop Fighting Combat 2 em Sinop, Brasil, e você dificilmente pode sonhar com um resultado melhor. Apesar de estar em grande desvantagem quando se trata de experiência, Batista mostrou equilíbrio em sua primeira luta, antes de acertar um belo chute na cabeça que derrubou Nogueira. Ele então finalizou o trabalho com uma série de socos selvagens que deixaram Nogueira dobrado em cima de si mesmo como Mirko Cro Cop após a primeira luta de Gabriel Gonzaga.

Nada mal para sua primeira vez.

Ngoc Tin Huynh vs. Tuyet Dung Phan Ngoc

Mas nem todas as estreias vão tão bem. Um exemplo é que, quando Ngoc Tin Huynh fez sua estreia em junho no Lion Championship 14, ele perdeu por decisão unânime. Mas o jovem lutador vietnamita não deixou que isso o derrubasse, e no Lion Championship 16 na Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã, seu esforço de segundo ano foi substancialmente melhor.

Ngoc Tin Huynh abriu a disputa com um chute alto furtivo que quase finalizou o jogo imediatamente, mas Tuyet Dung Phan Ngoc se protegeu e recuou, permitindo que Ngoc Tin Huynh o nocauteasse em apenas 13 segundos.

Em algum lugar, Conor McGregor está pensando com carinho em quando ele costumava lutar.

Langston Sykes contra Anson Swindle

Mas enquanto Ngoc Tin Huynh estava inegavelmente animado para se redimir de sua infeliz estreia com um grande nocaute, pode não haver um homem vivo que estivesse mais feliz esta semana do que Langston Sykes.

Sykes lutou contra Anson Swindle no co-evento principal do Island Fights 84, e indo para a disputa, Sykes estava 0-4 em sua carreira profissional no MMA. Esse tipo de derrota repetida pode desgastar uma pessoa, e Sykes foi capaz de exorcizar esses demônios com um dos nocautes mais esteticamente agradáveis ​​que você verá neste mês.

A combinação, a direita limpa para finalizá-lo, o jeito como a cabeça de Swindle gira e então ele cai perfeitamente entre as cordas, pousando na do meio como se estivesse prestes a ser 619ed por Rey Mysterio. *Beijo do Chef.*

Ilzat Assiyev vs. Abylaikhan Zholdasbayev

Mas Missed Fists não celebra apenas os nocautes no MMA regional. Também somos todos sobre as finalizações mais estranhas e raras. O MMA regional é ótimo para subs porque a disparidade em lutadores pode ser vasta, então você tem todos os tipos de coisas que são extremamente raras no UFC ou PFL.

Para isso, uma das minhas finalizações favoritas é o alongamento Suloev, pois é muito legal e também brutal, como Abylaikhan Zholdasbayev descobriu.

Zholdasbayev enfrentou Ilzat Assiyev na luta de abertura do NAIZA 65 em Almaty, Cazaquistão, e o pobre homem foi atropelado. Assiyev conseguiu uma queda no início, moveu-se para a montada e espancou Zholdasbayev até finalmente dar um final misericordioso com um alongamento de Suloev. Não é sempre que o Suloev é considerado misericordioso, mas neste caso, foi — embora Zholdasbayev possa não andar direito por um tempo.

28/05/2013 10:00:00 | Bayanduuren Gantumur

Sobre o tema de submissões divertidas, o antigo Série Contender e Caminho para o UFC O lutador Qiulun voltou à coluna das vitórias com um forte estrangulamento ninja contra Bayanduuren Gantumur no JCK Fight Night 90 em Luliang, China.

Gantumur abriu o segundo round com um golpe nu nas pernas de Qiulun e pagou o preço por seu erro, já que “Tibetan Knight” rapidamente encaixou o estrangulamento que encerrou a luta. Gantumur lutou bravamente para sobreviver e quebrar o aperto, mas no final não conseguiu encontrar uma saída e foi forçado a bater antes de dormir.

E é isso por esta semana, Fisties! Honestamente, bastante leve no que diz respeito a destaques regionais que eu consideraria ótimos, mas ainda assim, alguns bem divertidos. E como sempre, um grande obrigado a @Barrelelapierna para suas listas semanais dos melhores KOs e finalizações, e para @Grabaka_Hitman para carregar muitos dos clipes que você vê aqui. Siga-os e contribua no Patreon se puder.

