Fists perdidos: lutador de cabine telefônica nocauteado em segundos após agitação caótica

Bem-vindos à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas do mundo todo que podem ter sido esquecidas nestes tempos agitados, em que parece que há um show de MMA a cada dois dias.

Sei que muitos de vocês estão com saudades das brigas em cabines telefônicas, então podem agradecer à promoção RedFace da República Tcheca por atender o chamado (ha!) esta semana.

Qualquer um que tenha acompanhado a cena de luta em cabine telefônica desde o começo (agradecimento aos criadores, Fight Circus!) sabe que ela passou por muitas iterações e inovações nos últimos anos, a maioria para melhor. Quando vimos pela primeira vez esse experimento ousado em tecnologia de esportes de combate, ele aconteceu mais ou menos como você esperaria, com os competidores tendo muu …

Então, novamente, iteramos.

RedFace encontrou o equilíbrio perfeito entre quartos apropriadamente apertados e espaço de luta real? Você é o juiz, mas ver alguém realmente ser completamente nocauteado lá dentro é bem impressionante.

Ainda assim, é preciso perguntar: essa é a forma ideal de briga em cabine telefônica? Ou estamos apenas olhando para uma gaiola muito pequena agora?

Também vale a pena notar que essas brigas aconteceram durante a pesagem de um evento que aconteceria no dia seguinte, o que é algo que o UFC deveria considerar seriamente.

Caleb Mullin contra Frank Hyslop

Por mais ridículo que isso tenha sido, você poderia argumentar que esse nocaute em um show do Almighty Fighting Championship em Deeside, País de Gales, é ainda mais ridículo.

Você ouve treinadores o tempo todo dizendo aos lutadores para não ficarem na frente de um oponente caído. Você sabe, por causa dos chutes para cima. Você pode mergulhar na guarda, recuar e deixar o oponente em pé, ou se abaixar e se posicionar para lançar golpes, mas se você for fazer o último, você tem que limpar as pernas.

Frank Hyslop pairou sobre Caleb Mullin para sempre e pagou o preço absoluto.

Andile Madlala vs. Tico Van Den Berg

Na quinta-feira, Andile Madlala impressionou a multidão no EFC 116 em Sandton, África do Sul, com esta surra de 19 segundos em Tico Van Den Berg.

Madlala esperou pacientemente pelo tiro perfeito e cara, ele o encontrou, conectando com um contra-ataque deixado de fora de um soco do Superman. Van Den Berg imediatamente virou geleia e Madlala pôde aproveitar um walkoff KO.

Marcel Nurlanbek vs. Farkhod Ergishbaev

Você já deve ter ouvido falar do Sr. Marsel Nurlanbek.

Voltando a setembro de 2023, Nurlanbek vence com uma chave de joelho em apenas nove segundos e pede que Dana White o contrate.

De volta ao presente, Nurlanbek recebe outra chave de joelho no Round 1 e só podemos supor que ele ainda esteja esperando Dana White contratá-lo.

Não há dúvidas de que Nurlanbek é divertido pra caramba de assistir, mas há motivos para ser cético quanto ao seu brilhante recorde de 14-0 até agora. Quando apresentamos Nurlanbek pela primeira vez, ele estava com 11-0 e ainda não havia lutado contra ninguém com um recorde melhor do que 3-1.

Isso não mudou e, ei, dá um palpite sobre o histórico do oponente dele dessa vez? Sim, 3-1.

Se você quiser julgar as habilidades de Nurlanbek por si mesmo, confira a partida completa acima. Você também pode assistir a um replay do Octagon League 61 de graça no YouTube.

Juan Camilo Caicedo vs. Erickson Quinzo

Muitas finalizações incríveis aconteceram no UFC Fight Pass no último final de semana, então vamos começar com Juan Camilo Caicedo derrotando Erickson Quinzo no Budo Sento Championship 24 na Cidade do México.

Caicedo não é um campeão mundial com apenas 3-3 para começar sua carreira, mas ele acertou aquela esquerda com tanto molho que provavelmente poderia ter abalado Max Holloway. Diga adeus a esse porta-voz também.

Cody Anderson vs. Samuel Chaidez

Kevin Rosas vs. Ricky Romo

Pena Allamov vs. Tracy Reeder

Christy Tyquiengco contra Amber Terrell

Tyler Stout contra Aaron Peterson

Cam Teague vs. Austin Lingo



Como sempre, o Fury FC fez jus ao seu nome em seu show mais recente em Dallas, trazendo grandes resultados de cima a baixo.

O peso-pena amador Cody Anderson roubou a cena em sua estreia, aplicando apenas dois strikes para vencer Samuel Chaidez em sete segundos.

Faz sentido quando um desses golpes é um chute na cabeça certeiro. Sério, estou impressionado com o quanto Anderson comemorou depois. Ele ruge, ele flexiona, ele imita um corte na garganta, acerta a provocação de “vá dormir” e então imediatamente salta de volta para seus pés. Esse cara maximizou seu tempo na jaula!

Você já ouviu falar de Raul Rosas Jr., de 19 anos, mas você pode me oferecer uma garrafa de Kevin Rosas, de 22 anos?

Rosas, o velho dos irmãos Rosas, terminou seu trabalho em 22 segundos apropriadamente, enfiando uma cotovelada na cabeça de Ricky Romo em meio a uma corrida furiosa de ground-and-pound. Melhor ainda, o irmão do meio Jessie Rosas (21) também foi vitorioso, vencendo por decisão unânime Kaleb Petereit uma luta antes de Kevin.

Temos duas novas entradas para o departamento “I Want You to Want Me, I Kneed You to Kneed Me”, com Pena Allamov e Christy Tyquiengco demonstrando o valor de uma joelhada na hora certa (ou joelhadas, no caso de Tyquiengco).

Allamov percebeu que Tracy Reeder ficava abaixando a cabeça ao defender, então ele se ajustou com uma joelhada bem cronometrada bem no queixo dele. Tyquiengco simplesmente impôs sua vontade em Amber Terrell, apertando-a com joelhadas de clinch até que ela teve que desistir.

Tyler Stout também mostrou como quebrar habilmente uma defesa com essa combinação habilidosa de corpo e cabeça.

Aquele direto direto no celeiro parecia que Aaron Peterson estava prestes a agarrar sua barriga. Antes mesmo que ele tivesse a chance de reagir a isso, Stout seguiu com uma esquerda que o destruiu completamente.

Por fim, do Texas, o peso-pena Cam Teague melhorou para 7-0 com um nocaute técnico corajoso sobre o veterano do UFC Austin Lingo.

Era uma vez, Lingo era o prospecto quente que esculpia seus oponentes no LFA e ganhava aplausos do Missed Fists. Agora, depois de uma corrida sem incidentes de 2-3 no octógono, ele está de volta à cena regional e ele é o prego, não o martelo. É o ciclo da vida do MMA.

Mícias Urena vs. Ashik Ajim

Falando em LFA, Micaias Urena apareceu em um evento em Salamanca, Nova York, dando uma vaia em Ashiek Ajim em 11 segundos com uma forte direita.

E não vamos esconder o fato: “The Pink Ranger” é um apelido incrível.

Neto Pinheiro vs. Lafaiete da Silva

Bruno Nascimento vs. Arthur Mota



LANÇAMENTO DE JUDOOOOOO!

Esse é Neto Pinheiro ippon’ing all up nessa situação em um evento do Shooto Brasil no Rio de Janeiro. Pinheiro é irmão da peso-palha top 15 Luana Pinheiro, e você pode ver que esses dois realmente amam jogar as pessoas para todo lado.

Pinheiro não só garantiu o prêmio de Arremesso do Ano do MMA (um prêmio de prestígio, se é que já existiu um), como finalizou logo depois com um mata-leão para melhorar o placar para 3-0, tudo isso no primeiro round.

Bruno Nascimento foi all in para começar o terceiro round, disparando uma direita e então girando para vencer com um chute no corpo. O pobre Arthur Mota foi um saco de pancadas a partir daí, enquanto Nascimento seguiu com um pouco de tudo para conseguir o TKO em pé.

Uma joelhada voadora. Uma cotovelada afiada. Socos em grupos. Outra joelhada. Quando você se torna o boneco de treinamento em um vídeo de combo, é hora do árbitro intervir.

É isso por esta semana, mas caso você tenha perdido, dois dos melhores nocautes do ano aconteceram fora do mundo do MMA. Confira nossas redações sobre o nocaute incrível de Taimu Hisai, e Josh Dyer, do BKFC, plantando seu oponente de cara na frente do único Conor McGregor.

