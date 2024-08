Flaherty vence na estreia dos Dodgers, Ohtani atinge marca de 30-30

OAKLAND, Califórnia — Jack Flaherty lançou seis entradas decisivas em sua estreia pelos Dodgers, e Los Angeles quebrou uma sequência de três derrotas ao derrotar o Oakland Athletics por 10 a 0 na noite de sábado.

Shohei Ohtani roubou três bases para Los Angeles, dando a ele 31 na temporada, além de seus 33 home runs. Esta é apenas a quarta vez que um jogador do Dodgers chega ao clube 30-30 em uma temporada, com apenas três jogadores nas ligas principais fazendo isso mais rápido do que Ohtani, que conseguiu o feito no 111º jogo da temporada. Eric Davis foi o mais rápido a fazê-lo, em 1987, quando o alcançou no 105º jogo do Cincinnati Reds.

Flaherty (8-5) teve sua grande performance em seu primeiro jogo desde que foi adquirido na terça-feira do Detroit Tigers em um acordo de prazo de troca. Ele pagou dividendos imediatos para um time do Dodgers em dificuldades que havia perdido cinco de seis jogos antes de ele subir ao monte em Oakland.

“Sempre que você tem a chance de ajudar um time a vencer, isso é tudo o que importa. Essa é a parte importante sobre isso”, disse Flaherty. “Vou aproveitar o tempo hoje à noite e meio que deixar absorver tudo.”

Ele permitiu cinco rebatidas e uma caminhada e eliminou sete em uma performance impressionante. Ele encerrou sua saída escapando de uma enrascada de bases lotadas e sem eliminações no sexto induzindo dois groundouts e um strikeout.

“Foi lentamente entrando em um ritmo. Acho que conforme o jogo avançava, nós entramos em um ritmo”, disse Flaherty. “Nós melhoramos em sincronia, e essa é a natureza do jogo. E [catcher] Vai [Smith] fez um ótimo trabalho fazendo ajustes.”

Os titulares dos Dodgers combinaram uma ERA de 5,88 nos 28 jogos anteriores — a segunda pior nas ligas principais durante esse período, contribuindo para a decisão de adquirir Flaherty.

“Eu achei que havia uma intensidade silenciosa nele”, disse o gerente do Los Angeles, Dave Roberts, sobre Flaherty. “Ele era muito focado, muito controlado. Eu simplesmente adoro a maneira como ele usou todo o seu pitch mix.

Gavin Lux deu a liderança a Flaherty no terceiro inning com uma rebatida simples de duas corridas contra Mitch Spence (7-7), levando os Dodgers à sua segunda vitória em sete jogos nesta viagem.

O Los Angeles agora tem uma vantagem de 4½ jogos na Liga Nacional Oeste sobre o San Diego Padres.

O A’s venceu 10 de 14 jogos com 31 home runs antes de ser anulado por Flaherty e o bullpen de Los Angeles diante de um público anunciado de 35.207, o maior desta temporada no Coliseum.

Ohtani roubou duas bases na nona entrada, e os Dodgers abriram o jogo com seis corridas para fazer 10-0, preparando o cenário para o jogador de posição Enrique Hernandez terminar o jogo com uma entrada sem gols de alívio para Los Angeles.

“Foi uma viagem difícil, muitos jogos que poderíamos ter vencido e não vencemos”, disse Hernandez em sua entrevista pós-jogo no SportsNetLA. “Viemos aqui com a missão de vencer um jogo de beisebol hoje, e conseguimos.”

Matt Kemp atingiu a marca de 30-30 pelos Dodgers em 2011, e Raul Mondesi fez o mesmo em 1997 e 1999, de acordo com o ESPN Stats & Information.

“Shohei, em termos de velocidade e ofensivamente, ele é único”, disse Roberts.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.