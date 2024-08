Flavor Flav Party com a equipe feminina de pólo aquático dos EUA em Las Vegas após as Olimpíadas

A seleção feminina de pólo aquático dos EUA levou a festa de Paris à Cidade do Pecado este mês – viajando em jato para Las Vegas após sua participação nas Olimpíadas – e seu patrocinador e patrocinador, Sabor Sabor esteve ao lado deles nas festividades!!

Maggie Steffens , Rachel Fatal e o resto da seleção americana voltou aos Estados Unidos depois de terminar em quarto lugar nos Jogos… e uma das primeiras ordens do dia para algumas das mulheres foi se soltar em Nevada.

Os atletas – mais Flav – foram ao Resorts World no sábado à noite… e comeram alguma coisa no FUHU antes de calçarem seus sapatos de dança no Zouk Nightclub.