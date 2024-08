Flavor Flav promete fazer corrente de relógio de bronze da Jordan Chiles em Wake Of Medal Drama

Poucas horas depois de Chiles ter sido destituído do troféu que ganhou durante a competição de solo no início deste mês nos Jogos de Paris… Flav saltou para X para lhe oferecer um fantástico prémio de consolação.

Se você perdeu, o Chiles marcou inicialmente 13.666 no jogo de agosto. 5 evento… mas teve sua pontuação aumentada em um décimo de ponto após um desafio de seus treinadores. A elevação a levou do quinto para o terceiro lugar na classificação – dando-lhe o bronze.

No entanto, uma análise que se seguiu concluiu que os treinadores de Chiles contestaram a decisão dos juízes com quatro segundos de atraso – o que forçou o Comité Olímpico Internacional a retirar-lhe a medalha no domingo. Ginasta romena Ana Barbosu é agora o novo proprietário do prêmio, disseram as autoridades.