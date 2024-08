Flavor Flav revela relógio de bronze exclusivo do ginasta Jordan Chiles

Depois que a bicampeã olímpica Jordan Chiles ganhou sua primeira medalha individual na final do solo, o Comitê Olímpico Internacional exigiu que ela devolvesse sua medalha de bronze para que ela pudesse ser realocada para a romena Ana Barbosu.

O membro fundador do Public Enemy, Flavor Flav, que flutuou por todas as Olimpíadas de Paris — principalmente para apoiar a equipe feminina de polo aquático dos EUA — e é conhecido por usar colares de relógio gigantes, queria mostrar seu apoio à ginasta americana recompensando-a com uma peça de equipamento exclusiva dela.

Aiiiiiiiiiiiiiiiiii @ChilesJordan ,,, vou fazer um COLAR DE RELÓGIO DE BRONZE para você,,, e isso é algo que NINGUÉM mais tem,!!! Me ligue, minha garota,,, eu peguei você,!!! foto.twitter.com/qFVzkgkx25 — SABOR FLAV (@FlavorFlav) 11 de agosto de 2024

Na segunda-feira, o rapper revelou o relógio de bronze para Chiles, dizendo “USA gonna Fight the Powers that be”, em referência ao hit do Public Enemy, “Fight the Power”.

Os EUA vão lutar contra os poderosos,,, enquanto isso, entre um tempo e outro,,,

Eu sempre serei um homem de palavra @ChilesJordan https://t.co/evxFPV0YEd foto.twitter.com/rz72uZeWEz — SABOR FLAV (@FlavorFlav) 13 de agosto de 2024

A mãe de Jordan Chiles, Gina, demonstrou sua apreciação pelo Flavor Flav nas redes sociais.

Obrigada. Significa o mundo. Ela não está nas redes sociais agora, como você pode imaginar. Vou compartilhar com ela. 🫶🏽 https://t.co/HzavHHYxhp — Gina Chiles (@gina_chiles) 13 de agosto de 2024

Chiles obteve 13,666 na final do solo, inicialmente a colocando em quinto, enquanto Barbosu obteve 13,7, colocando-a na posição de medalha de bronze. A treinadora do Time EUA, Cecile Landi, perguntou sobre a pontuação de dificuldade de Chiles, o que resultou em sua pontuação aumentando para 13,766 e colocando Chiles no pódio em terceiro.

Depois que Chiles recebeu sua medalha de bronze, a Federação Romena de Ginástica entrou com uma queixa no Tribunal de Arbitragem do Esporte sobre o inquérito. O tribunal decidiu que o inquérito em nome de Chiles não deveria ter sido aceito porque foi submetido após o prazo de um minuto.

Desolada, Chiles postou em seu story do Instagram que daria um tempo das redes sociais para priorizar sua saúde mental.

O Comitê Olímpico e Paralímpico dos EUA enviou uma carta e evidências em vídeo no domingo ao Tribunal de Arbitragem do Esporte para mostrar que o recurso foi feito dentro do prazo de um minuto. Mas na segunda-feira, a USA Gymnastics divulgou uma declaração que dizia: “A USA Gymnastics foi notificada pelo Tribunal de Arbitragem do Esporte na segunda-feira que suas regras não permitem que uma sentença arbitral seja reconsiderada mesmo quando novas evidências conclusivas são apresentadas.”