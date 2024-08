Flavor Flav trabalha como comissário no voo Southwest e distribui lanches

Reproduzir conteúdo de vídeo





Sabor Sabortem passageiros de avião em posição vertical… porque o cara voa tanto que é basicamente um comissário de bordo – literalmente.

O rapper compartilhou um vídeo onde parece que a Southwest’s o está de plantão… porque ele está andando para cima e para baixo no corredor distribuindo lanches para todos os outros passageiros a 30 mil pés.

Confira o vídeo… FF – totalmente vestido com seu traje das Olimpíadas de 2024, completo com um relógio personalizado pendurado no pescoço – parece feliz em ajudar a equipe, dando um “sim, garoto!”

As pessoas a bordo tiraram fotos do rapper do Public Enemy e de um de seus relógios enquanto ele lhes dava lanches… não é uma experiência que muitas pessoas têm a sorte de ter.



Flav escreveu na legenda de sua recente postagem no X que encontrou alguns membros da tripulação de voo enquanto estava em Paris para as Olimpíadas… que lhe disseram que ele poderia distribuir lanches e anunciar o pouso durante o voo.

Nenhum clipe do anúncio… mas, conhecendo Flav, provavelmente é mais energia exagerada do que a maioria dos passageiros está acostumada a embarcar em seus voos.

É claro que Flav desempenhou um papel importante nas Olimpíadas… iniciando um acordo de patrocínio de 5 anos com as equipes de pólo aquático dos EUA – tanto masculinas quanto femininas – antes dos jogos deste ano – e festas com a seleção feminina em Vegas pós-Olimpíadas.