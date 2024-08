Fleetwood compartilha liderança enquanto a corrida de ouro do golfe olímpico toma forma

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, França — O golfista britânico Tommy Fleetwood está em território conhecido e buscando outro troféu de ouro no Le Golf National, desta vez uma medalha olímpica em vez do troféu de 17 polegadas da Ryder Cup.

A disputa por medalhas no golfe masculino começou a tomar forma na sexta-feira, com Fleetwood dividindo a liderança dos 36 buracos com o atual campeão olímpico Xander Schauffele e Hideki Matsuyama, dando a outro público lotado bastante poder de estrela no topo.

Schauffele foi desacelerado por formigas no rough e postou um 5 abaixo do par 66, empatando o recorde olímpico de 36 buracos que ele estabeleceu nos Jogos de Tóquio. Ele foi acompanhado por um par de finalizações desleixadas. Fleetwood pegou bogey de um bunker do fairway para um 64, enquanto Matsuyama foi do rough para a água para um duplo bogey no 18º e um 68.

Eles estavam com 11 abaixo do par, 131, dois à frente de Jon Rahm (66).

Às vezes, Schauffele parece estar no piloto automático e não perde um passo em direção à vitória no British Open, seu segundo torneio major do ano.

Fleetwood, no entanto, tem experiência nessa pista. Ele venceu o Aberto da França no Le Golf National em 2017 e então estrelou a vitória da Ryder Cup na Europa um ano depois, indo 4-1 em suas partidas.

“Você sempre está melhor vindo para um campo onde você tem bons sentimentos e coisas boas aconteceram. Então eu definitivamente vou me basear nisso”, ele disse. “Mas, novamente, eu tenho que ficar lá amanhã e dar as tacadas de golfe. Nada que aconteceu no passado vai fazer isso por mim.

“É melhor ter bons sentimentos do que ter um curso que te deixou em pedaços.”

Schauffele teve três birdies seguidos na virada e estava fazendo parecer fácil até um drive ruim no 13º e uma mentira estranha. A bola estava enterrada tão fundo que um marechal enfiou o dedo na grama alta para mostrar onde ela estava. Schauffele notou outra coisa: formigas.

Ele estava tentando posicionar seu taco quando viu algo atrás da bola de golfe.

“Era um monte de formigas, um formigueiro, como você quiser chamar”, disse ele.

Há alívio gratuito de um animal perigoso — formigas de fogo são citadas nas regras — mas essas não eram da variedade perigosa. Um oficial disse que Schauffele poderia raspá-lo com seu taco, mas Schauffele não tinha certeza sobre isso. Um segundo oficial disse que ele poderia usar seu tee para raspar a pilha. Tudo isso para uma tacada que ele só conseguiu dar a cerca de 50 jardas, levando a um bogey.

Esse foi o máximo do seu drama naquele dia.

“Cinco abaixo é uma boa pontuação para esta propriedade”, disse ele. “No geral, estamos em uma boa posição para o fim de semana.”

Tommy Fleetwood, da Grã-Bretanha, acerta o 18º green durante a segunda rodada dos Jogos Olímpicos de 2024 no Le Golf National, em Guyancourt, França. Erik S Lesser/EPA

Scottie Scheffler, o jogador número 1 do mundo, está pelo menos no alcance e muito feliz com isso. Ele fez um duplo bogey no sétimo buraco em grama tão espessa que conseguiu avançar a tacada apenas cerca de 10 pés, e a próxima apenas cerca de 80 jardas. Ele estava 2 acima do par no dia e perdendo terreno rapidamente.

“Pânico definitivamente não é a palavra certa”, disse Scheffler. “Mas quando você olha para a tabela de classificação, acho que na época eu estava talvez nove tacadas atrás ou algo assim. Em um campo de golfe como este, onde as pontuações vão continuar a cair, pode ser difícil recuperar o atraso. Eu precisava fazer algo para voltar ao torneio.”

Ele fez 31 no back nine para 69 e estava cinco tacadas atrás. Os greens têm sido tão desconcertantes para Scheffler que, após interpretar mal uma chance de birdie de 6 pés no nono buraco, ele pediu ao caddie Ted Scott que os lesse o resto do caminho e ele confiou nisso.

“Do jeito que eu estava me sentindo, eu realmente não iria discordar do que ele estava dizendo”, disse ele.

Thomas Detry, da Bélgica, teve a menor pontuação, 63, o que o colocou a três tacadas da liderança, junto com Tom Kim, de 22 anos, da Coreia do Sul (68) e CT Pan, de Taiwan (65), medalhista de bronze nos Jogos de Tóquio.

Rahm jogou ao lado de Schauffele e em um ponto se viu cinco tacadas atrás. Mas o grande espanhol fez três birdies consecutivos no meio do back nine, incluindo uma tacada de saída para 3 pés no par-3 16th, e salvou o par no buraco final.

É a primeira vez que ele compete em um grande palco este ano. Rahm empatou em sétimo no British Open como seu melhor resultado em um major, embora ele nunca tenha realmente estado na disputa. Agora ele está, e ele teve uma boa visão do que ele enfrenta em Schauffele surfando uma onda de momentum.

“O que Xander fez este ano pesa muito mais do que a medalha de três anos atrás”, disse Rahm. Ele acrescentou com uma risada: “E eu não contei a ele porque não quero lembrá-lo de todas as coisas boas que ele conquistou.”

Rory McIlroy estava seis tacadas atrás, um grande avanço interrompido por um duplo bogey em rough profundo no buraco 17.

“Alguns erros a mais, história parecida com a de ontem”, disse ele.