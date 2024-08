Flórida vence Texas pelo título dos EUA e enfrenta Taiwan na final da LLWS

SOUTH WILLIAMSPORT, Pensilvânia — Tudo parecia estar indo bem para o Texas.

O campeão da região sudoeste estava à frente de 4 a 0 sobre a Flórida no terceiro inning no sábado no jogo do título da chave dos EUA na Little League World Series. O arremessador titular Julian Hurst não havia sofrido nenhuma rebatida, muito menos uma corrida, e havia derrotado o time da Flórida na segunda-feira.

Então as coisas ficaram loucas. Três mudanças de liderança depois, a Flórida está indo para o campeonato da LLWS no domingo. Luis Calo acertou uma dupla de duas corridas na sexta entrada, enquanto Lake Mary, Flórida, venceu Boerne, Texas, por 10-7 em uma disputa semifinal.

“Nós nos preparamos para isso, nós trabalhamos para isso”, disse o gerente Jonathan Anderson. “Foi o nosso verão.”

A Flórida, representante da região Sudeste, enfrentará Taiwan, vencedora de 4 a 1 da Venezuela, na tarde de domingo. Será a primeira aparição de um time da Flórida no jogo do título desde 2003, quando East Boynton Beach perdeu por 10 a 1 para Musashi-Fuchi, do Japão.

O Texas parecia estar no controle depois que Doc Mogford acertou uma dupla de duas corridas que passou pela luva estendida de Jacob Bibaud, deixando o placar em 4 a 0.

A recuperação da Flórida começou um inning depois, quando James Feliciano conseguiu um pop-up para dropar um single RBI. Um inning depois disso, Teraj Alexander fechou um rally de quatro corridas quando ele roubou a casa, dando à Flórida sua primeira liderança do jogo em 5-4.

“Eu vi que o receptor estava olhando para a colina”, disse Alexander. “Eu simplesmente comecei a rastejar. Então, quando pensei que tinha, tipo 100 por cento, eu simplesmente decolei.”

Depois que o Texas reagiu e conseguiu três corridas, a Flórida chegou à sua última rebatida no sexto inning perdendo por 7 a 5.

Mas Bibaud acertou uma bola rasteira que quicou pelo infield, trazendo Feliciano e cortando a liderança para 7-6. Um fly de sacrifício de Liam Morrisey trouxe Garrett Rohozen para empatar o placar.

Depois que Calo acertou sua rebatida decisiva, Morrisey — como corredor de cortesia — roubou a terceira base e foi pontuar quando um erro deixou a bola solta na linha da terceira base.

“Eu sei que os pressionei muito, e sei que disse a eles que aquele trabalho os levaria à terra prometida. E tenho certeza de que eles não acreditaram em mim”, disse Anderson. “Mas aqui estamos, rapazes, aqui estamos. O trabalho não acabou. Temos mais um. Mas, rapaz, estamos perto.”