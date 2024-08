Floyd Mayweather chuta árbitro no meio da luta e brinca com John Gotti III na revanche

Floyd Mayweather está aumentando sua conta bancária ultimamente, mas não está fazendo muito por seu legado.

O boxeador de 47 anos demonstrou um pouco da habilidade que o tornou um dos melhores lutadores de sua geração em uma performance desequilibrada contra um John Gotti III superado em sua revanche no México na noite de sábado. Mayweather brincou principalmente com Gotti em quase todas as trocas, atacando seu oponente maior, mas não realmente montando uma sequência de socos que poderiam ter encerrado a luta.

Como o confronto foi uma exibição, não houve vencedor, mas se os placares estivessem envolvidos, Mayweather teria vencido por shutout.

“Gotti é duro como pregos”, disse Mayweather após a luta. “Tivemos que fazer um show para o povo. Quero agradecer a Gotti por ser um homem de palavra. Nós corremos de volta duas vezes.”

No primeiro encontro, Mayweather apareceu atirando e tentou derrotar o neto do famoso chefe da máfia John Gotti, mas a luta terminou em caos depois que Gotti foi desqualificado e foi atrás de Mayweather, com o ringue rapidamente se enchendo de comitivas de ambos os lutadores enquanto a segurança tentava intervir.

Parecia que poderia haver uma repetição daquela cena no sábado, quando o árbitro pausou a ação no segundo round para emitir um aviso a Mayweather por socos na parte de trás da cabeça. Em defesa de Mayweather, Gotti estava basicamente abaixando a cabeça em cada troca sempre que Mayweather lançava uma combinação, então os socos naturalmente conectavam em um ponto ruim.

Os treinadores de Gotti realmente entraram no ringue para esfriá-lo e parecia que o caos poderia irromper novamente, mas dessa vez as cabeças mais frias prevaleceram. De repente, um novo árbitro apareceu no ringue para assumir em um dos momentos mais bizarros da história recente dos esportes de combate.

O resto da luta ocorreu basicamente da mesma forma, com Mayweather acertando Gotti com combinações de três e quatro socos e então se esquivando antes de receber qualquer dano em troca. Gotti também ficou bastante inativo, raramente lançando muita coisa, e em vez disso apenas tentando evitar os golpes mais punitivos de Mayweather para que ele pudesse sobreviver a todos os oito rounds.

Houve alguns momentos fugazes em que parecia que Mayweather colocava alguma força em seus socos, mas então ele parava de novo e deixava Gotti escapar. Mesmo quando Gotti conseguia encurralar Mayweather em um canto ou contra as cordas, ele simplesmente não conseguia produzir muita ofensiva antes que o antigo campeão multidivisão escapasse novamente.

De vez em quando, Mayweather demonstrava velocidade e precisão, o que o ajudou a construir um recorde perfeito de 50-0 antes de se aposentar, mas foi aí que Mayweather inevitavelmente tirou o pé do acelerador e deixou Gotti voltar à luta apenas o tempo suficiente para prepará-lo para outra combinação de socos.

Também houve um problema com o relógio no começo da luta, com alguns rounds se estendendo bem além do limite de dois minutos, mas isso realmente não importou no final. O gongo final soou e Mayweather abraçou Gotti enquanto os lutadores aparentemente colocavam qualquer ressentimento que existia entre eles para dormir.

Após a exibição, Mayweather ficou cara a cara com outro ícone do esporte, já que Julio Cesar Chavez se juntou a ele no ringue após anunciar o card como parte da equipe de transmissão. Houve rumores de que talvez Chavez pudesse desafiar Mayweather para uma luta depois que ele retornou recentemente para uma luta de exibição própria.

Embora Mayweather tenha enfrentado uma longa lista de influenciadores sociais e lutadores de MMA durante sua série de lutas de exibição, ele aparentemente traça o limite ao lutar contra um boxeador que se aproxima da terceira idade aos 62 anos.

“Um lutador inacreditável”, disse Mayweather sobre Chavez. “Um dos melhores lutadores. Ele derrotou meu tio Roger duas vezes. Eu tive que tirar meu chapéu para essa lenda.

“Ele está mais velho agora e se eu fizer uma exibição com ele, não vai ficar bem para mim. Ele é uma das lendas que admiro. Ele abriu caminho para mim e faz muito pelo esporte do boxe.”

Uma luta contra Chávez pode estar fora de questão, mas é difícil imaginar que Mayweather não continuará lucrando com essas lutas de exibição, especialmente se a arena lotada no México for um indicativo, porque ainda há interesse em vê-lo calçar as luvas, mesmo que os resultados nunca importem.