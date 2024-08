Floyd Mayweather vs. John Gotti 2 destaques em vídeo da luta completa

Assista ao vídeo completo da luta entre Floyd Mayweather e John Gotti 2, com os melhores momentos da revanche do evento principal no sábado à noite, cortesia de vários veículos de comunicação.

Mayweather vs. Gotti III aconteceu em 24 de agosto na FLA Live Arena em Sunrise, Flórida. O campeão do Hall da Fama de boxe Floyd Mayweather e o veterano do MMA que virou boxeador John Gotti III se enfrentaram em uma revanche de exibição, que foi ao ar ao vivo em pay-per-view na DAZN e PPV.com.

Veja todos os destaques em vídeo abaixo.

Para mais informações sobre Mayweather vs. Gotti III, confira o blog ao vivo de Damon Martin, do MMA Fighting.

Round 1: Mayweather com um jab rápido e uma direita forte para começar a luta. Mayweather salta com outra direita e, embora Gotti seja maior, ele também é muito mais lento. Mayweather sorri com outra combinação rápida enquanto salta sobre os pés e evita qualquer contra-ataque de Gotti. Mayweather enfia o jab de esquerda no rosto de Gotti repetidamente antes de outra direita enorme por cima.

MMA Fighting pontua round 1 10-9 Floyd Mayweather

Round 2: Mayweather desfere uma combinação de esquerda e direita que joga a cabeça de Gotti para trás. O árbitro pausa a ação para avisar sobre socos na parte de trás da cabeça e as coisas estão esquentando novamente com os dois corners no ringue. E de repente há um novo árbitro na luta! A ação recomeça com Mayweather acertando Gotti com outra combinação rápida. Gotti realmente conecta com uma direita, mas esse é o único soco que ele realmente acertou até agora.

MMA Fighting pontua round 2 10-9 Floyd Mayweather

Round 3: Mayweather fica agressivo e começa a dar socos enquanto Gotti é jogado contra as cordas. Gotti continua olhando para o árbitro, mas Mayweather continua descarregando até que ele finalmente recua. Gotti não consegue fazer muita coisa, exceto perseguir Mayweather.

MMA Fighting pontua round 3 10-9 Floyd Mayweather

Round 4: Gotti sai agressivo, mas não consegue conectar seus socos, pois Mayweather apenas brinca com ele. Mayweather cava no corpo e então volta para cima na cabeça com um enorme overhand de direita. Mayweather o ataca com o jab de esquerda e então bem no meio com um forte direto de direita.

MMA Fighting pontua round 4 10-9 Floyd Mayweather

Round 5: Gotti continua tentando derrubar Mayweather, mas ele simplesmente não sabe como cortar o ringue. Mayweather evita facilmente e então dispara uma combinação com Gotti abaixando a cabeça tentando evitar o dano. Mayweather com um bom lead uppercut e outra direita forte atrás dele.

MMA Fighting pontua round 5 10-9 Floyd Mayweather

Round 6: Mayweather ainda mostra sua velocidade aos 47 e está apenas enchendo Gotti de socos. Mayweather com uma esquerda feia no corpo e depois uma direita dura no topo da cabeça. Enquanto ele está claramente ganhando todas as trocas, Mayweather parece resignado a apenas envergonhar Gotti ao trabalhar mais que ele e nunca permitir que seu oponente faça muita coisa em troca.

MMA Fighting pontua round 6 10-9 Floyd Mayweather

Round 7: Mayweather finalmente está dando um toque de pop em seus socos e ele apenas deixa Gotti empurrá-lo de volta para as cordas, mas mesmo assim o lutador inexperiente não consegue fazer muita coisa. Mayweather apenas esfaqueia Gotti com socos rápidos e a única defesa de Gotti é abaixar a cabeça e torcer pelo melhor. Mayweather apenas continua dando alguns socos e então espera que Gotti faça alguma coisa, o que ele raramente faz.

MMA Fighting pontua round 7 10-9 Floyd Mayweather

Round 8: Mayweather apoia Gotti com socos em sucessão, talvez tentando fazer o seu melhor para acabar com isso. Gotti finalmente dispara de volta com uma direita forte para afastar Mayweather. Mayweather conecta outro soco, mas este vai para a parte de trás da cabeça e Gotti reclama com o árbitro separando os lutadores antes que as coisas fiquem feias. Gotti finalmente abre caminho para a frente, mas Mayweather não quer saber disso. Mayweather com um contra-ataque rápido logo depois que Gotti fica um pouco agressivo demais para seu próprio bem.

MMA Fighting pontua round 8 10-9 Floyd Mayweather

Resultado oficial: Floyd Mayweather x John Gotti III, sem decisão após 8 rounds (exibição)