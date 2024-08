Floyd Mayweather vs. John Gotti III: atualizações rodada a rodada ao vivo

O MMA Fighting traz atualizações ao vivo rodada a rodada de Floyd Mayweather x John Gotti III para uma das exibições de boxe mais esperadas do ano na Arena CDMX na Cidade do México, México. no sábado à noite.

O evento principal está previsto para começar por volta das 12h ET no pay-per-view DAZN e PPV.com. Confira nossa página de resultados Mayweather vs. Gotti III para descobrir o que aconteceu no undercard.

Floyd Mayweather (50-0) e John Gotti III (2-0) estão se enfrentando novamente após terem um final selvagem em seu último encontro. Sua última exibição foi interrompida no sexto round devido a conversas fiadas excessivas, desencadeando uma série de brigas dentro e fora do ringue na FLA Live Arena em Sunrise, Flórida, em 11 de junho de 2023.

Será a primeira luta do ano entre Mayweather e Gotti III.

Confira o blog ao vivo de Mayweather vs. Gotti III abaixo:

