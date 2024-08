Fonte – Angels, GM Perry Minasian chegam a novo acordo

Perry Minasian, próximo do fim de seu contrato inicial de quatro anos, retornará como gerente geral do Los Angeles Angels, disse uma fonte próxima à situação à ESPN na quinta-feira.

Minasian e os Angels recentemente concordaram com os termos de um novo acordo que o manterá no comando das operações de beisebol, embora a duração do novo contrato seja desconhecida.

Os Angels não foram competitivos nos quatro anos de Minasian na função, terminando com não mais do que 77 vitórias de 2021 a 2023, enquanto atualmente estão a caminho de 93 derrotas, o maior número da franquia desde 1980. Seu sistema agrícola, por sua vez, foi mais uma vez considerado o pior do setor quando a ESPN divulgou seu último ranking há duas semanas.

Mas o antigo dono dos Angels, Arte Moreno, optou pela estabilidade após passar por quatro GMs em tempo integral de 2011 a 2021. Minasian — um batedor que se tornou atendente do vestiário, depois aprendeu a ser olheiro e assumiu funções de diretoria no Toronto Blue Jays e no Atlanta Braves, chegando a GM assistente — substituiu Billy Eppler após a temporada de 2020 encurtada pela COVID e lutou para vencer com um elenco lotado e um sistema de fazenda estéril.

Sob Minasian, os Angels receberam três temporadas transcendentais da sensação bidirecional Shohei Ohtani, mas lutaram para manter os colegas superstars Mike Trout e Anthony Rendon saudáveis. O elenco ao redor deles deixou muito a desejar. Minasian ganhou as manchetes ao liderar um draft de todos os arremessadores em 2021, mas nenhum dos 20 braços selecionados ainda teve um impacto significativo no elenco da liga principal.

Sob a supervisão de Minasian, no entanto, os Angels descobriram alguns blocos de construção potenciais no catcher Logan O’Hoppe, no primeira base Nolan Schanuel, no shortstop Zach Neto, no destro Ben Joyce e no segunda base Christian Moore, o último dos quais foi escolhido na primeira rodada do draft do mês passado e já está prosperando na Double-A. A nova equipe técnica, liderada pelo gerente Ron Washington, recebeu avaliações positivas pelo desenvolvimento de jogadores jovens. E os problemas da franquia datam de muito antes da contratação de Minasian.

Os Angels perderão a pós-temporada pelo 10º ano consecutivo em 2024 e logo conquistarão seu nono recorde consecutivo de derrotas. Sua última vitória nos playoffs ocorreu em 2009, embora Trout tenha dominado a década de 2010 e Ohtani tenha feito o que apenas Babe Ruth conseguiu no início da década de 2020. Os Angels — uma franquia que conquistou um improvável título da World Series em 2002 e ganhou cinco títulos de divisão de 2004 a 2009, todos sob o comando do técnico de longa data Mike Scioscia — pararam de produzir o pipeline consistente de prospectos que antes os tornava bem-sucedidos e não conseguiram consertar sua miríade de buracos por meio da agência livre.

Tudo chegou ao auge no verão de 2023. Uma sequência quente em julho colocou os Angels no precipício da disputa e, finalmente, levou a diretoria — Moreno especificamente — a manter Ohtani em vez de trocá-lo meses antes da agência livre. Em vez de injetar em seu sistema agrícola algum talento jovem muito necessário, os Angels trocaram os poucos prospectos de primeira linha que tinham por reforços veteranos, então perderam 19 de 27 jogos em agosto e mais tarde viram Ohtani ir para o Los Angeles Dodgers na offseason seguinte.

Os Angels agora estão passando pelo que parece ser um período de transição, esperando que seus jovens jogadores se desenvolvam e torcendo para que Trout e Rendon possam permanecer saudáveis.

Minasian continuará a orientá-los.