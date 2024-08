Fonte – Bengals T D’ante Smith sofreu lesão no tendão patelar

CINCINNATI — O offensive tackle D’Ante Smith, do Cincinnati Bengals, deve perder a próxima temporada devido a uma lesão no tendão patelar, disse uma fonte a Jeremy Fowler, da ESPN.

O lineman reserva se machucou no treino conjunto de quinta-feira com o Chicago Bears. Os resultados da ressonância magnética devem confirmar a natureza exata da lesão.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Smith foi o segundo jogador do Bengals a sofrer uma lesão patelar no treino conjunto. Ele caiu cerca de 10 minutos depois que o running back Chris Evans sofreu uma ruptura do tendão patelar. Evans, um reserva do quarto ano, também perderá a temporada inteira.

Com Smith fora, a profundidade da linha ofensiva de Cincinnati sofre um golpe considerável. O novato Amarius Mims, a primeira escolha do time neste ano, perderá várias semanas com uma distensão muscular peitoral. O veterano Trent Brown, que assumiu o lugar de Mims, foi substituído por Cody Ford durante o treino conjunto de quinta-feira por causa de uma tensão nas costas, de acordo com o técnico do Bengals, Zac Taylor.

Não se espera que Cincinnati jogue com seus titulares no jogo de pré-temporada de sábado em Chicago. Os Bengals terão um treino conjunto contra o Indianapolis Colts na próxima semana antes de suas respectivas finais de pré-temporada na quinta-feira.