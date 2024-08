Fonte – Browns reestruturam acordo de Deshaun Watson e criam espaço no teto salarial

BEREA, Ohio — O Cleveland Browns reestruturou o contrato do quarterback Deshaun Watson, disse uma fonte da liga ao Field Yates da ESPN, em uma medida que cria US$ 35,832 milhões em espaço no teto salarial.

Cleveland converteu US$ 44,79 milhões do salário-base de Watson de US$ 46 milhões em 2024 em um bônus de assinatura, disse a fonte a Yates. A mudança dá aos Browns mais de US$ 62 milhões em espaço de teto, o máximo na NFL.

Espera-se que os Browns rolem a maior parte do espaço do teto para ter flexibilidade financeira na offseason de 2025, quando já estão projetados para estarem US$ 44 milhões acima do teto, de acordo com o Sistema de Gerenciamento de Elenco da ESPN. Os wide receivers Amari Cooper e Elijah Moore, o running back Nick Chubb e o left tackle Jedrick Wills Jr. estão entre os agentes livres de Cleveland na próxima offseason.

Nos últimos anos, Cleveland tem sido agressivo na reestruturação de acordos de jogadores de alto valor para manter a flexibilidade no curto prazo.

Esta é a segunda vez que os Browns ajustam o contrato de Watson, que assinou um acordo recorde da NFL de US$ 230 milhões totalmente garantidos ao ser negociado com o Houston Texans em março de 2022. Antes do início da agência livre em 2023, os Browns liberaram cerca de US$ 36 milhões em espaço salarial ao reestruturar o contrato de Watson e adicionar um ano nulo.

No início da offseason, o gerente geral Andrew Berry disse que via a troca de Watson como um compromisso de longo prazo que ia além do seu primeiro contrato.

Embora os Browns não tenham adicionado nenhum ano ao acordo de Watson, a reestruturação os vincula ainda mais ao jogador de 28 anos, com impactos significativos no teto morto se eles saíssem dele antes do término do acordo. Watson terá impactos no teto de US$ 72,9 milhões cada nas temporadas de 2025 e 2026, com impactos mortos no teto de US$ 172 milhões e US$ 99 milhões, respectivamente.

Como parte da troca de sucesso por Watson, Cleveland enviou três escolhas de primeira rodada do draft para Houston. Watson jogou em apenas 12 jogos com os Browns por causa de lesões na temporada passada e sua suspensão de 2022 por violar a política de conduta pessoal da NFL depois que mais de duas dúzias de mulheres o acusaram de agressão sexual e conduta inapropriada durante sessões de massagem.

Watson, selecionado três vezes para o Pro Bowl durante suas quatro primeiras temporadas com os Texans, registrou um QBR de 41,9 desde sua estreia com os Browns, a sexta pior marca da NFL nesse período.

Nesta offseason, Watson reabilitou seu ombro de arremesso após passar por uma cirurgia de fim de temporada em novembro passado. Depois de arremessar em dias alternados durante o programa de exercícios de offseason, Watson participou de todos os treinos do campo de treinamento, exceto um, no verão. Watson não jogou na pré-temporada e foi limitado em um treino na semana passada por causa de dores no braço, mas espera-se que ele esteja pronto para a abertura da temporada dos Browns contra o Dallas Cowboys em 8 de setembro.