Fonte-Cardinals LB BJ Ojulari rompe o ligamento cruzado anterior e fica fora da temporada

GLENDALE, Arizona — O linebacker do Arizona Cardinals, BJ Ojulari, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e está fora da temporada, confirmou uma fonte à ESPN.

Ojulari sofreu a lesão no treino do campo de treinamento de sexta-feira e teve que ser ajudado a sair do campo com a ajuda de dois membros da equipe. Ojulari, que foi uma escolha de segunda rodada em 2023, tinha começado recentemente a ganhar repetições com a defesa do primeiro time e estava tendendo a ganhar uma das vagas de linebacker externo titular dos Cardinals.

A NFL Network foi a primeira a relatar a lesão de Ojulari.

Na sexta-feira, antes do treino em que Ojulari sofreu a lesão, o coordenador defensivo Nick Rallis elogiou o desempenho de Ojulari durante o treinamento.

“Ele tem um conjunto completo de habilidades para jogar dentro do que fazemos”, disse Rallis. “Acredite ou não, um jogador de espaço e cobertura muito bom. Não teve que necessariamente fazer muito isso na faculdade e quando ele chegou aqui, você pode ver imediatamente que apenas seu atletismo toma conta, mas é natural para ele também.

“Então, eu amo essa parte do jogo dele e ele tem estabelecido algumas arestas realmente boas. Estou sempre desafiando-o a jogar mais baixo que o oponente, e quando ele faz isso, eu realmente gosto do que vejo nos jogos de corrida e passe. Então, ele está fazendo um bom trabalho sendo um jogador completo.”

Lesões atormentam Ojulari desde que ele foi convocado. Antes de lidar com uma lesão no tendão na primavera passada, Ojulari passou por um procedimento no joelho entre o combine e o draft, disse o técnico Jonathan Gannon em julho passado. Ele começou o último training camp no PUP, mas estava fora na primeira semana de agosto.