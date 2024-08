Fonte – DeAndre Hopkins tem lesão no joelho e fica fora de quatro a seis semanas

NASHVILLE, Tennessee — DeAndre Hopkins, dos Titans, sofreu uma lesão no joelho durante um treino recentemente, confirmou uma fonte à ESPN, com o diagnóstico inicial sugerindo que o wide receiver ficará de fora de quatro a seis semanas.

Hopkins foi visto usando um curativo na perna esquerda durante um período individual no início do treino dos Titans na quarta-feira. Ele participou do treino na quarta-feira antes de deixar o campo mais cedo com o diretor de medicina esportiva Todd Toriscelli.

Os Titans não tiveram treino na quinta-feira, e o treino de sexta-feira será fechado para a mídia.

O Tennessee vai recorrer ao recebedor do terceiro ano Treylon Burks para assumir as repetições do primeiro time no lugar de Hopkins. Hopkins liderou os Titans com 75 recepções para 1.057 jardas e sete touchdowns na temporada passada, seu primeiro com o time.

Os Titans estão otimistas sobre o retorno de Hopkins, disse a fonte à ESPN. Se Hopkins voltar depois de quatro semanas, ele pode ter uma semana inteira de treino para se preparar para a abertura da temporada em 8 de setembro em Chicago contra os Bears.

A notícia foi relatada pela primeira vez pelo repórter da NFL Paul Kuharsky.