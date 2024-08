Fonte – Dolphins cortam Mike White enquanto Skylar Thompson ganha emprego de QB2

MIAMI — Os Dolphins estão dispensando o quarterback Mike White, disse uma fonte à ESPN, encerrando uma batalha de meses com Skylar Thompson pela vaga de reserva de Tua Tagovailoa.

White, 29, assinou um contrato de dois anos no valor de US$ 8 milhões com Miami na última offseason e atuou como quarterback reserva dos Dolphins durante toda a temporada de 2023. Ele atuou em seis jogos, completando 5 de 6 passes para 74 jardas, um touchdown e uma interceptação.

No entanto, ele dividiu as repetições com Thompson, 27, durante o programa de offseason dos Dolphins este ano, enquanto o técnico Mike McDaniel tentava resolver a posição por meio de uma série de testes de estresse nos treinos.

Os Dolphins economizaram US$ 3,5 milhões no teto salarial nesta temporada ao dispensar Mike White, que tinha apenas um ano de contrato assinado com Miami em 2023. Kim Klement Neitzel-USA TODAY Esportes

“A abordagem que eu meio que adotei é criar situações superdifíceis para ambos… porque o que estamos realmente tentando avaliar?” McDaniel disse. “Estamos tentando avaliar quem é melhor para servir lidando com uma situação difícil. Inerente a ser um quarterback reserva é que você está em uma situação difícil, seja no jogo ou começando um jogo. Então, achamos que era mais apropriado fazer isso, e como isso se apresentou na prática é que obtive uma tonelada de informações. Há tantas nuances diferentes nas quais estou tentando me concentrar em um determinado dia e, em seguida, levar essa mensagem para o jogo. É muito mais amplo do que irmos como um ataque e marcar. É literalmente lidar com situações difíceis e dizer: ‘Ei, você tem que fazer isso. Vou chamar essa jogada, provavelmente contra uma cobertura não-premier. E vamos ver o que você faz.’

“… Estou procurando nuances, determinação, a convicção depois que uma jogada ruim acontece, como o ataque está chegando à linha de scrimmage, como você os está liderando, todos os tipos de coisas diferentes além do que já aprendi sobre eles.”

White completou 20 de 43 passes nesta pré-temporada para 179 jardas. Thompson completou 35 de 61 passes para 379 jardas, três touchdowns e duas interceptações.

Escolhas do editor

Liberar White economiza aos Dolphins US$ 3,5 milhões no teto salarial nesta temporada.

Uma escolha de sétima rodada em 2022, Thompson foi colocado em ação como um novato após uma série de lesões em Tagovailoa e no reserva principal Teddy Bridgewater. Ele jogou em oito jogos e fez três partidas, incluindo a derrota dos Dolphins para o Buffalo Bills na rodada de wild-card da AFC. Ele não jogou em 2023, atuando como quarterback de emergência do time em todos os 18 jogos.

White, que começou oito jogos pelo New York Jets em duas temporadas antes de se juntar aos Dolphins, lançou para 2.219 jardas em sua carreira com nove passes para touchdown e 13 interceptações, completando 62,6% de suas tentativas de passe. Ele foi originalmente uma escolha de quinta rodada do draft pelo Dallas Cowboys em 2018.