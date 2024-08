Fonte: Dolphins e Tyreek Hill concordam com acordo reestruturado de US$ 90 milhões

MIAMI — O Miami Dolphins fechou um contrato reestruturado no sábado com o wide receiver Tyreek Hill, que o manterá entre os jogadores de habilidade mais bem pagos da NFL.

O contrato reestruturado vale US$ 90 milhões pelos próximos três anos, com US$ 65 milhões garantidos, disse uma fonte a Adam Schefter, da ESPN. Nenhum ano novo foi adicionado à extensão de quatro anos e US$ 120 milhões que Hill assinou com o time em 2022, mas os US$ 106,5 milhões em dinheiro atualizado totalmente garantido são os maiores para um wide receiver.

O acordo, negociado por Drew Rosenhaus e Jason Rosenhaus, também representa o maior valor garantido adicionado a um contrato sem acrescentar nenhum ano na história da NFL.

Os Dolphins negociaram com Hill durante a offseason de 2022, e ele transformou seu ataque. Ele lidera todos os jogadores com 3.509 jardas nesse período, e apenas Davante Adams recebeu mais do que os 30,7% de Hill dos alvos de seu time.

Ele também continua sendo a principal ameaça de downfield da NFL; ele está empatado com Justin Jefferson para o maior número de recepções de pelo menos 20 jardas, com 54 nas últimas duas temporadas. Ele também lidera todos os jogadores de posição de habilidade com nove jogadas de pelo menos 50 jardas desde 2022 — mais de 24 times registraram no mesmo período.

Hill, 30, não escondeu que queria ser pago como um dos melhores recebedores da NFL, após uma offseason em que quatro recebedores assinaram extensões que ultrapassaram as suas em garantias totais — incluindo seu companheiro de equipe Jaylen Waddle.

O cinco vezes All-Pro também deixou claro que, diferentemente da última vez em que queria um contrato melhorado, o que levou à sua troca com o Kansas City Chiefs, ele não tinha interesse em ser negociado ou pressionar os Dolphins a fazer algo que prejudicasse a flexibilidade financeira do time.

“A única coisa que eu disse a Drew foi tipo, ‘Não me faça ser negociado'”, disse Hill em julho. “Eu quero ficar aqui em Miami porque obviamente é aqui que a família está agora. Todo mundo ama isso aqui. A família ama isso, a esposa ama isso, as crianças amam isso. Então, obviamente eu amo isso. Eu amo jogar pelo técnico [Mike McDaniel] e o time. Meus companheiros de time são incríveis, então eu não gostaria de sair. Os fãs também são incríveis. Eu simplesmente amo como os fãs nos responsabilizam todos os dias no Twitter. Então estamos melhorando, eu prometo a vocês. Não estamos apenas sentados bebendo smoothies. Estamos melhorando.”

Com a contratação de Hill, os Dolphins se concentraram no cerne do seu jogo de passes, com Waddle e o quarterback Tua Tagovailoa também assinando extensões nesta offseason.

Capitão em cada uma de suas duas temporadas em Miami, Hill recebeu elogios da comissão técnica do time por sua liderança, tanto no que diz quanto no que faz.

“Como você pode pedir isso a outros jogadores se você mesmo não faz isso?”, disse McDaniel. “Acho que Tyreek fez um ótimo trabalho identificando coisas que ele pode melhorar, que ele quer melhorar. E quando você tem a liderança de um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador da liga, é impossível para os companheiros de equipe não ouvirem. Então, acho que ele realmente gostou dessa plataforma e ele realmente me deixa orgulhoso todos os dias, do jeito que ele está crescendo.”