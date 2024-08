Fonte — Geno Smith, do Seahawks, recebe notícias positivas sobre lesões

O quarterback do Seattle Seahawks, Geno Smith, “não deve perder nenhum jogo”, disse uma fonte a Adam Schefter, da ESPN, depois que exames para lesões no joelho e no quadril não mostraram nada significativo.

Smith perdeu os dois últimos treinos do time. O técnico Mike Macdonald disse que Smith “se machucou um pouco” na terça-feira.

Smith, 32, recebeu elogios dos companheiros de equipe durante a primeira semana do campo de treinamento por seu início quente. Ele estava fazendo todas as repetições do primeiro time durante toda a offseason e não pareceu perder nenhuma durante o treino de terça-feira, mas não participou do walk-through de Seattle na quarta-feira. Com o time de volta aos protetores na quinta-feira, Smith assistiu da linha lateral usando tênis e um boné do Seahawks, entrando em campo sem mancar perceptível.

Sam Howell, adquirido em uma troca em março com o Washington Commanders, assumiu os representantes do primeiro time nos últimos dois dias. O veterano PJ Walker, que assinou um acordo de salário mínimo em junho, é o terceiro quarterback do Seahawks.

Informações de Brady Henderson, da ESPN, foram usadas nesta reportagem.