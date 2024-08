Fonte – Jets contrata safety Lewis Cine para o time de treino

Para aumentar a profundidade na segurança, o New York Jets contratou o ex-escolhido de primeira rodada do Minnesota Vikings, Lewis Cine, para seu time de treino na quarta-feira, disse uma fonte a Jeremy Fowler, da ESPN.

Cine, draftado na 32ª posição geral em 2022, foi dispensado na terça-feira após tentativas de trocá-lo não terem tido sucesso. Após passar pelas dispensas, ele assinou com os Jets com a expectativa de ser elevado à lista de 53 jogadores assim que se sentir confortável com o manual.

Cine, que sofreu uma fratura na perna na Semana 4 de sua temporada de novato, jogou apenas 10 snaps defensivos em suas duas primeiras temporadas (um tackle). Na pré-temporada, ele jogou 150 snaps, o recorde da equipe, registrando 13 tackles e um sack.

Os titulares atuais dos Jets são Tony Adams e Chuck Clark, com Ashtyn Davis e Isaiah Oliver como reserva. Oliver, um cornerback natural, foi transferido para a segurança na offseason. A chegada de Cine significa um retorno à sua posição anterior, nickelback.

Também na quarta-feira, os Jets contrataram o ex-tight end do Chicago Bears Brenden Bates por dispensa.

Os Vikings cortaram Cine na terça-feira, fechando as portas para uma das escolhas de primeira rodada menos produtivas da memória recente.

Cine, 24, sofreu uma fratura exposta na perna esquerda no terceiro jogo de sua temporada de estreia em 2022.

Quando ele retornou na primavera de 2023, ele já estava um passo atrás do esquema instalado pelo novo coordenador defensivo Brian Flores. Cine jogou em apenas 10 jogos nesse período, terminando sua segunda temporada como o sexto safety do time.

Ele perdeu qualquer chance que tinha de subir na tabela neste verão, quando foi prejudicado por uma lesão na parte inferior do corpo.

Kevin Seifert, da ESPN, contribuiu para esta reportagem.