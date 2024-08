Fonte – Jets trocam Rutger McGroarty com os Penguins por Brayden Yager

O Winnipeg Jets e o Pittsburgh Penguins trocaram seus principais prospectos em uma negociação significativa, com os Jets enviando o ala Rutger McGroarty para Pittsburgh pelo ala Brayden Yager, confirmou uma fonte à ESPN na quinta-feira.

McGroarty, 20 anos, foi selecionado na 14ª posição geral por Winnipeg no draft da NHL de 2022; Yager foi escolhido na mesma posição — 14ª — por Pittsburgh em 2023.

Rutger McGroarty marcou 16 gols e 52 pontos em 36 jogos pelo Michigan Wolverines na temporada passada e foi selecionado para o primeiro time do All-Big Ten. Nick Wosika/Ícone Sportswire

Os Jets não conseguiram assinar um contrato de nível básico com McGroarty depois que ele demonstrou preocupação sobre como seria seu futuro em Winnipeg, e o gerente geral Kevin Cheveldayoff estava procurando um parceiro comercial desde então.

McGroarty, um nativo de Nebraska, já havia declarado em abril sua intenção de retornar à Universidade de Michigan para a próxima temporada de 2024-25. Ele teve 16 gols e 52 pontos em 36 jogos pelos Wolverines na temporada passada. A troca para Pittsburgh pode mudar o cronograma de McGroarty, no entanto, já que ele já assinou um acordo de nível de entrada com os Penguins, disse a fonte.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Em troca de McGroarty, Winnipeg adquiriu um trunfo promissor de Pittsburgh.

Yager, 19, um centro bidirecional com bom acabamento que pode jogar em todas as situações, acaba de assinar seu próprio contrato de nível de entrada com os Penguins em julho. Isso veio logo após ele ajudar os Moose Jaw Warriors a vencer o campeonato WHL na temporada passada com a força de uma temporada regular de 95 pontos e uma exibição dominante de 27 pontos nos playoffs.

É provável que McGroarty esteja mais perto de aparecer na NHL do que Yager, e isso é uma boa notícia para os Penguins, que não conseguiram chegar à pós-temporada em anos consecutivos e poderiam aproveitar a chegada de jovens talentos.

McGroarty, de 1,85 m e 90 kg, joga um jogo pesado com uma mistura sólida de habilidade e velocidade. Em Michigan, ele foi indicado ao Hobey Baker e ganhou vagas no primeiro time do All-Big Ten e no time do torneio All-Big Ten.

A Sportsnet foi a primeira a relatar o acordo.