Fonte: LA Galaxy contrata ex-jogador do Dortmund, da Alemanha, Marco Reus

O ex-meio-campista do Borussia Dortmund e três vezes Jogador da Temporada da Bundesliga, Marco Reus, assinou com o LA Galaxy, disse uma fonte à ESPN.

Um anúncio oficial com detalhes do contrato é esperado para quinta-feira.

O alemão de 35 anos estava sem contrato neste verão após encerrar uma longa temporada no Dortmund, que começou em 2012.

Recentemente, com o clube da Bundesliga que chegou à final da Liga dos Campeões da UEFA em junho, Reus marcou 171 gols em 426 jogos entre ligas e copas, além de ganhar dois títulos da Copa da Alemanha (2017, 2021) e dois troféus da Supercopa (2013, 2019).

Em nível internacional, Reus atuou 48 vezes pela Alemanha, marcando 15 gols.

O meio-campista com mentalidade ofensiva pode ser a peça que faltava no quebra-cabeça do ressurgente Galaxy, que está no topo da tabela da Conferência Oeste da MLS.

Após uma temporada desanimadora em 2023, que terminou sem uma vaga nos playoffs, o Galaxy emergiu como candidato ao título em 2024 com a atual segunda maior pontuação (49) na MLS.

Liderados por artilheiros e criadores de chances como Gabriel Pec, Joseph Paintsil, Dejan Joveljic e Riqui Puig, o Galaxy terá ferramentas de ataque ainda maiores com a contratação de Reus, já que busca conquistar seu primeiro título da MLS Cup desde 2014.

Atualmente em uma curta pausa após sua eliminação nas oitavas de final do torneio da Leagues Cup deste ano, o Galaxy retornará para jogar em 24 de agosto em um jogo em casa contra o Atlanta United FC. Os cinco vezes campeões da MLS Cup têm oito jogos restantes na temporada regular antes do início dos playoffs.

Antes de assinar com o Galaxy, Reus foi cogitado para uma transferência para o St. Louis City.