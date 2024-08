Fonte – Lions RB Jahmyr Gibbs machuca tendão da coxa durante treino

ALLEN PARK, Michigan — O running back do Detroit Lions, Jahmyr Gibbs, sofreu uma lesão no tendão da coxa durante o treino de segunda-feira à noite, disse uma fonte a Adam Schefter, da ESPN.

Gibbs estava sendo avaliado por uma lesão na perna após sair mais cedo do treino, embora não estivesse claro em qual jogada ele se machucou.

Gibbs, 22, vem de uma temporada de estreia no Pro Bowl, na qual correu por 945 jardas e fez 10 touchdowns, além de 316 jardas recebidas e um touchdown recebido.

Ele foi nomeado finalista do prêmio AP Offensive Rookie of the Year após desempenhar um papel importante na campanha de Detroit para a final da NFC.

Ele disse à ESPN no início deste mês que tem como meta se tornar o quarto jogador na história da NFL a registrar 1.000 jardas recebidas e 1.000 jardas corridas na mesma temporada, juntando-se a Christian McCaffrey, Marshall Faulk e Roger Craig.

“Muitos grandes recebedores fizeram isso”, disse Gibbs à ESPN. “Christian McCaffrey fez isso. AK [Alvin Kamara] esteve perto. Marshall Faulk conseguiu. Eu gostaria de estar nessa categoria. Só um certo número conseguiu.”

O cornerback novato de primeira rodada do Detroit, Terrion Arnold, também deixou o treino mais cedo após ser avaliado por uma lesão na parte superior do corpo, enquanto o também novato cornerback Ennis Rakestraw Jr. foi examinado por uma lesão no tornozelo.