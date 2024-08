Fonte: Liverpool perto de contratar Mamardashvili, do Valencia

O Liverpool está se aproximando de sua primeira contratação da era Arne Slot após intensificar as negociações com o Valencia pelo goleiro Giorgi Mamardashvili, disse uma fonte à ESPN.

Valencia e Liverpool estão discutindo uma taxa na faixa de € 40 milhões (US$ 44 milhões) pelo jogador de 1,98 m da seleção da Geórgia, mas, embora o acordo ainda não tenha sido finalizado, uma fonte disse à ESPN que as negociações estão caminhando para uma conclusão bem-sucedida.

No entanto, o jogador de 23 anos, que ajudou a Geórgia a chegar às oitavas de final em sua primeira participação em um grande torneio durante a Euro 2024, deve permanecer na Espanha, emprestado ao Valencia, da La Liga, até o final da temporada 2024-25, antes de se mudar para Anfield no próximo verão.

O brasileiro Alisson Becker e o titular da seleção irlandesa Caoimhín Kelleher continuam como goleiros titulares do Liverpool, mas a contratação de Mamardashvili é vista como um planejamento para um futuro quando Alisson ou Kelleher deixarem o clube.

Com Jürgen Klopp deixando o cargo de técnico do Liverpool no final da temporada passada, após quase nove anos no comando, o novo técnico Slot ainda precisa reforçar o elenco que herdou desde que chegou do Feyenoord.

Uma transferência do meio-campista da Real Sociedad, Martín Zubimendi, não se concretizou porque o espanhol optou por permanecer no time da La Liga, enquanto o interesse no ponta do Newcastle, Anthony Gordon, não progrediu no início deste verão.

Slot disse que está feliz com a força do seu elenco atual, mas um acordo com Mamardashvili seria a primeira grande contratação de sua gestão.