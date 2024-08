Fonte – O OL Nate Herbig do Steelers rompeu o manguito rotador

PITTSBURGH — O pivô do Steelers, Nate Herbig, deve ficar afastado por um período considerável devido a uma ruptura no manguito rotador, confirmou uma fonte à ESPN, abrindo caminho para o time começar com o pivô novato Zach Frazier.

Herbig, um jogador de linha ofensiva interior, trabalhou principalmente no centro com a linha do primeiro time durante o training camp antes de sofrer a lesão na semana passada. O técnico Mike Tomlin reconheceu a lesão de Herbig após a derrota dos Steelers na pré-temporada para o Buffalo Bills na noite de sábado, mas disse que Herbig, 26, estava buscando uma segunda opinião.

Frazier, que jogou na faculdade pela West Virginia, foi selecionado na segunda rodada do draft de abril e começou no lugar de Herbig contra os Bills.

“Nate tem uma lesão que está sendo continuamente avaliada”, disse Tomlin quando perguntado sobre o status de Herbig após o jogo. “Acho que ele está recebendo uma segunda opinião. Quero esperar por isso. Provavelmente darei algumas informações a vocês na próxima vez que nos reunirmos, mas fiquei amplamente satisfeito com o trabalho que vi de Zach.”

Embora Frazier tenha sido recrutado para eventualmente ser o centro titular do time, a lesão de Herbig, que esteve ativo em todos os 17 jogos da temporada passada e jogou 156 snaps, esgota a profundidade interna do time. Como um lineman flexível em relação à posição, Herbig foi o principal reserva da linha na temporada passada e imaginou que desempenharia um papel semelhante nesta temporada.

O Pittsburgh Post-Gazette foi o primeiro a relatar a lesão de Herbig.

Com a lesão de Herbig, a escolha da sétima rodada de 2023, Spencer Anderson, e a escolha da quarta rodada de 2024, Mason McCormick, são os candidatos mais prováveis ​​para preencher a profundidade interna atrás de Frazier e dos guardas Isaac Seumalo e James Daniels.

Frazier jogou uma série com o quarterback Justin Fields nos primeiros jogos de pré-temporada dos Steelers após fumbles no snap entre Herbig e Fields durante as duas primeiras séries. Frazier, que começou 37 jogos consecutivos como center durante sua carreira na faculdade, recebeu avaliações sólidas de treinadores e companheiros de equipe durante o training camp por sua ética de trabalho e fisicalidade.

“Zach é um trabalhador esforçado”, disse Fields na quinta-feira. “Ele é humilde, não fala muito, mas, cara, ele trabalha. Fico muito feliz em tê-lo na linha ofensiva e, quero dizer, ele é um garoto forte, muito forte.

“Ele também é inteligente, então é ótimo ver um novato tão jovem, tão inteligente controlando para onde as proteções estão indo. Eu vou virar uma proteção, e ele já tinha feito isso antes mesmo de eu fazer isso às vezes. Então, só de ver isso dele, sabendo o quão inteligente ele é, é definitivamente uma coisa boa de se ver.”