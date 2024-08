PARIS — Quincy Wilson, o jovem de 16 anos que chamou a atenção nas seletivas de atletismo dos EUA em junho, terá a oportunidade de fazer o mesmo nas Olimpíadas na sexta-feira, confirmou uma fonte à ESPN.

O nativo de Maryland fará parte do time masculino de revezamento 4×400 metros naquela manhã, quando participará da bateria de abertura do revezamento olímpico. Depois que Wilson perdeu as baterias 4×400 no início desta semana, era incerto se ele acabaria correndo ou se seria apenas um substituto no grupo geral de revezamento.

Quando Quincy Wilson correr o revezamento 4×400 metros na sexta-feira, ele se tornará o mais jovem americano a participar de um evento olímpico de atletismo. Patrick Smith/Getty Images

Quando entrar na pista do Stade de France, Wilson se tornará o mais jovem americano a participar de um evento olímpico de atletismo.

Em julho, Wilson disse que ficou muito feliz quando recebeu a notícia de que seria incluído no revezamento da Equipe dos EUA depois de não se classificar para os 400 metros rasos individuais nas eliminatórias.

“Quando recebi a ligação, fiquei tipo, fiquei em êxtase”, disse Wilson. “Comecei a correr pela casa. Foi só um momento para mim porque todo mundo sonha em ir às Olimpíadas quando criança.”

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Wilson disse que começou a sonhar em participar dos Jogos durante as Olimpíadas de 2016 no Rio, quando tinha 8 anos. No mesmo ano, ele começou a correr seu principal evento, os 400, e se tornou uma força nele.

Depois de quebrar duas vezes o recorde mundial sub-18 do evento durante as seletivas dos EUA, correndo em apenas 44,59 segundos, Wilson foi ainda mais baixo há três semanas em uma corrida de preparação na Flórida. Lá, ele correu um tempo de 44,20 segundos que deixou o mundo das pistas agitado em antecipação ao que ele poderia fazer nas equipes de revezamento americanas quando as Olimpíadas chegassem.

Agora, sua chance chegou.