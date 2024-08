Fontes – 2ª estátua de Kobe Bryant será inaugurada do lado de fora da arena do Lakers

LOS ANGELES — Uma estátua representando Kobe Bryant e sua filha Gianna “Gigi” Bryant será inaugurada em uma cerimônia privada em uma tenda na sexta-feira, do lado de fora da Crypto.com Arena, disseram fontes à ESPN.

A estátua é o segundo de três monumentos planejados para a lenda do Los Angeles Lakers, que morreu em um trágico acidente de helicóptero junto com Gigi e outras sete pessoas em janeiro de 2020.

A primeira estátua, um memorial de bronze de 5,8 metros de altura em homenagem aos 81 pontos de Bryant contra o Toronto Raptors, foi inaugurada em 8 de fevereiro.

A data de sexta-feira (8/2/24) tem um significado numerológico semelhante ao da cerimônia de fevereiro (2/8/24), representando os números do uniforme de Bryant (8 e 24) e o número 2 que Gigi, de 13 anos, usou na quadra de basquete.

A estátua do pai e da filha está localizada perto do monumento do Los Angeles Kings, celebrando o 50º aniversário do time. Ela estará disponível para visitação pública a partir da manhã de sábado, disseram fontes à ESPN.

A viúva de Bryant, Vanessa, revelou na cerimônia de fevereiro que a terceira estátua mostraria seu falecido marido vestindo seu uniforme número 24 do Lakers.

A terceira estátua deve ser inaugurada na próxima temporada, disseram fontes à ESPN.