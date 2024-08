Fontes: 49ers aberto para troca de Brandon Aiyuk; Patriots, Browns interessados

FOXBOROUGH, Massachusetts — O San Francisco 49ers agora está disposto a ouvir ofertas de troca por Brandon Aiyuk e deu ao wide receiver permissão para negociar um contrato com outras equipes, disseram fontes à ESPN.

Isso representa uma mudança significativa para os 49ers, que não estavam tão dispostos a ouvir ofertas de troca no início do treinamento, disseram fontes.

O New England Patriots e o Cleveland Browns têm estado em contato com os Niners e estão interessados ​​em negociar por Aiyuk, disseram fontes à ESPN. O Pittsburgh Steelers também estava interessado, mas não parece mais ser um potencial destino de troca, de acordo com fontes.

Escolhas dos editores

Os Patriots tentam adquirir Aiyuk há meses, e tem sido um processo lento da parte deles, de acordo com fontes.

Ainda é uma situação fluida que pode levar a vários resultados, incluindo Aiyuk permanecer com os 49ers e jogar a opção de quinto ano em seu acordo de novato que lhe pagaria US$ 14,124 milhões, disseram fontes. Outros times estão dispostos a pagar a Aiyuk mais do que o dobro, mas ele recusou até agora várias ofertas, de acordo com fontes.

Os 49ers também precisam estar confortáveis ​​com qualquer compensação comercial, e fontes disseram à ESPN que os atuais campeões da NFC estão dispostos a manter Aiyuk.

A NBC Sports Bay Area informou na noite de segunda-feira que os 49ers “negociaram a estrutura de negociações” que enviariam Aiyuk para os Patriots ou Browns.

Aiyuk, 26, se apresentou para o campo de treinamento dos 49ers, mas não treinou enquanto busca um novo contrato.

A longa busca dos Patriots por Aiyuk remonta a fevereiro, quando o vice-presidente executivo de pessoal de jogadores Eliot Wolf compartilhou sua esperança de “tornar o ataque uma arma”. Os Patriots selecionaram Drake Maye com a terceira escolha geral no draft, e um de seus objetivos tem sido cercar o ex-quarterback da Carolina do Norte com mais talento para ajudar em seu desenvolvimento.

Em março, a Nova Inglaterra tentou contratar o wide receiver Calvin Ridley, agente livre, que acabou indo parar no Tennessee Titans em um contrato de quatro anos e US$ 92 milhões.