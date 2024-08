Fontes – 49ers querem manter Brandon Aiyuk, mas têm negociação dos Steelers em andamento

O San Francisco 49ers ainda está tentando fechar um contrato de longo prazo com Brandon Aiyuk, mas também concordou com os parâmetros de uma troca que enviaria o wide receiver para o Pittsburgh Steelers, disseram fontes à ESPN.

O atual campeão da NFC, 49ers, não quer negociar Aiyuk, disseram fontes à ESPN, mas as negociações de contrato têm sido controversas, já que o segundo time All-Pro continua em espera no campo de treinamento.

As negociações entre os Niners e os Steelers diminuíram nos últimos dias, mas uma fonte disse a Jeremy Fowler, da ESPN, que uma troca de Aiyuk está “a um telefonema de distância”.

Os Niners confirmaram na semana passada que Aiyuk recebeu permissão para negociar trocas com outras equipes, mas também enfatizaram que há um cenário em que um acordo seja fechado para manter o veterano de quatro anos em San Francisco.

A situação pode levar a vários resultados, incluindo Aiyuk permanecer com os 49ers e jogar a opção de quinto ano em seu acordo de novato que lhe pagaria US$ 14,124 milhões. Fontes também disseram à ESPN na semana passada que outras equipes estão dispostas a pagar a Aiyuk mais do que o dobro de sua opção de quinto ano, mas que ele recusou até agora várias ofertas.

Os Browns e os Patriots também estavam interessados ​​em adquirir Aiyuk, mas fontes disseram a Adam Schefter, da ESPN, que a Nova Inglaterra desistiu das negociações comerciais na semana passada.

Aiyuk, 26, teve 75 recepções para 1.342 jardas e sete touchdowns pelos Niners na última temporada.